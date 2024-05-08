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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman 160. Bölüm fragmanı takip | ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 23:42 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 23:45

Kuruluş Osman 160. Bölüm fragmanı takip | ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kuruluş Osman 160. Bölüm fragmanı için ATV ekranlarına dönüldü. Beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan yapım son olarak 159. bölümü ile seyircisi ile buluşmuştu. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey yer aldığı yapımda son olarak Osman Bey, Yakup Bey ve İbrahim Bey'e, Alaeddin'i öldürmek için gerçek kadıyı öldürenin kim olduğunun hesabını sormuş ve taraflar arasında savaş çıkmıştı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Kuruluş Osman 160. bölüm fragmanı ve tüm detaylar.

Kuruluş Osman 160. Bölüm fragmanı takip | ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak araştırılıyor. Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Kuruluş Osman 160. Bölüm fragmanı ve son bölüme dair merak edilenler…

Kuruluş Osman 160. Bölüm fragmanı takip | ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

KURTULUŞ OSMAN 160. BÖLÜM FRAGMANI

Her hafta çarşamba günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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Kuruluş Osman 160. Bölüm fragmanı takip | ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 159. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey, Yakup Bey ve İbrahim Bey'e, Alaeddin'i öldürmek için gerçek kadıyı öldürenin kim olduğunun hesabını sorar. İpler iyice gerilir. Savaş pusatları çekilir.

Kuruluş Osman 160. Bölüm fragmanı takip | ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Tam savaş başladığı anda Yunus Emre savaş meydanına gelir. Yunus Emre'nin gelişiyle iki taraf arasındaki husumet nasıl bir boyuta taşınacaktır?

Kuruluş Osman 160. Bölüm fragmanı takip | ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Bala Hatun, Uç Pazar'a gitmiş Ahmet'in katliyle ilgili soruşturmalara başlamıştır. Ahaliden biri sorgulama esnasında Ulcay'ı gördüğünü söyler. Ulcay bu durum karşısında ne yapacaktır?

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