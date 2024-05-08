Kuruluş Osman 160. Bölüm fragmanı takip | ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Giriş Tarihi: 08.05.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
23:45
Kuruluş Osman 160. Bölüm fragmanı için ATV ekranlarına dönüldü. Beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan yapım son olarak 159. bölümü ile seyircisi ile buluşmuştu. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey yer aldığı yapımda son olarak Osman Bey, Yakup Bey ve İbrahim Bey'e, Alaeddin'i öldürmek için gerçek kadıyı öldürenin kim olduğunun hesabını sormuş ve taraflar arasında savaş çıkmıştı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Kuruluş Osman 160. bölüm fragmanı ve tüm detaylar.