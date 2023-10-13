KYK burs başvurusu yapma e-devlet ekranı yayında! 2023-2024 GSB KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurusu başladı. 12 Eki tarihinde başlayan başvuruların ardından sonuç tarihi gündemdeki yerini aldı. Ekim ayında tamamlanacak burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor. Öte yandan işlemlerini gerçekleştirenler ''2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak'' sorusunu yakın mercek altına aldı. Adaylar KYK burs ve kredi başvuru tarihlerinde son günü merak ediyor. İşte, KYK burs başvurusu e-devlet ekranı…