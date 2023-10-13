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Haberler Fotohaber KYK burs başvurusu yapma e-devlet ekranı yayında! 2023-2024 GSB KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.10.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 16:01

KYK burs başvurusu yapma e-devlet ekranı yayında! 2023-2024 GSB KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurusu başladı. 12 Eki tarihinde başlayan başvuruların ardından sonuç tarihi gündemdeki yerini aldı. Ekim ayında tamamlanacak burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor. Öte yandan işlemlerini gerçekleştirenler ''2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak'' sorusunu yakın mercek altına aldı. Adaylar KYK burs ve kredi başvuru tarihlerinde son günü merak ediyor. İşte, KYK burs başvurusu e-devlet ekranı…

KYK burs başvurusu yapma e-devlet ekranı yayında! 2023-2024 GSB KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvurusu ekranı e-devlet üzerinden erişime açıldı. GSB son dakika duyurusu ile başlayan başvurular devam ediyor. Ekim ayında tamamlanacak sürecin ardından sonuçlar beklenmeye başlayacak. ''KYK burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman son'' soruları yanıt arıyor. Peki, 2023-2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

KYK burs başvurusu yapma e-devlet ekranı yayında! 2023-2024 GSB KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI!

2023-2024 KYK burs ve kredi başvuruları başladı. 12 Ekim tarihinde başlayacak başvurular 19 Ekim günü sona erecek. Başvurular e-devlet üzerinden alınıyor:

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KYK burs başvurusu yapma e-devlet ekranı yayında! 2023-2024 GSB KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı.

Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvurusu yapma e-devlet ekranı yayında! 2023-2024 GSB KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK burs başvurusu yapma e-devlet ekranı yayında! 2023-2024 GSB KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

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