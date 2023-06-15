Giriş Tarihi: 15.06.2023 10:44
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
11:06
LGS TABAN PUANLARI 2023 || LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS sınavı 4 Haziran'da düzenlenmişti. Sınavın ardından öğrenci ve velilerin gözü sonuçların açıklanacağı tarihi ararken lise yüzdelik dilim ve taban puanları da merak ediliyor. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları 2023 tercih yapacak olan öğrencilerin gündeminde. Her yıl MEB tarafından tercihlerden önce duyurulan yüzdelik dilimlerine göre öğrenciler tercilerini yapacak. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler 2022 verileri de öğrencilere tercih yaparken kılavuz olma niteliği taşıyor. Peki, 2023 LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…