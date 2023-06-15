Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber LGS TABAN PUANLARI 2023 || LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları
Giriş Tarihi: 15.06.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 11:06

LGS TABAN PUANLARI 2023 || LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS sınavı 4 Haziran'da düzenlenmişti. Sınavın ardından öğrenci ve velilerin gözü sonuçların açıklanacağı tarihi ararken lise yüzdelik dilim ve taban puanları da merak ediliyor. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları 2023 tercih yapacak olan öğrencilerin gündeminde. Her yıl MEB tarafından tercihlerden önce duyurulan yüzdelik dilimlerine göre öğrenciler tercilerini yapacak. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler 2022 verileri de öğrencilere tercih yaparken kılavuz olma niteliği taşıyor. Peki, 2023 LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…

LGS TABAN PUANLARI 2023 || LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları

4 Haziran'da tamamlanan LGS sınavı sonrası öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekliyor. MEB takvimine göre bu seneki LGS sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Sonuç açılmasının akabinde tercihler başlayacak. Bu noktada Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları 2023 tercih yapacak olan öğrencilerin gündeminde. Geçen yıl . LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler 2022 verileri ile öğrenciler tercihlerini yapmıştı. Peki, 2023 LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, il il liselerin taban ve tavan puanları...

LGS TABAN PUANLARI 2023 || LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları

LGS TABAN PUANLARI 2023
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl için açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS TABAN PUANLARI 2023 || LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları

Geçen seneye ait 2022 liselerin Taban/Tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesi aşağıdaki gibidir;


YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı için büyük önem içeren yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

LGS TABAN PUANLARI 2023 || LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları

LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TABAN PUANLARI 2023 || LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA