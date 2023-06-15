LGS TABAN PUANLARI 2023 || LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları

4 Haziran'da tamamlanan LGS sınavı sonrası öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekliyor. MEB takvimine göre bu seneki LGS sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Sonuç açılmasının akabinde tercihler başlayacak. Bu noktada Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları 2023 tercih yapacak olan öğrencilerin gündeminde. Geçen yıl . LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler 2022 verileri ile öğrenciler tercihlerini yapmıştı. Peki, 2023 LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, il il liselerin taban ve tavan puanları...