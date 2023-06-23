Giriş Tarihi: 23.06.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 13:36

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023: MEB LGS taban puanları, kontenjanları ve Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yüzdelik dilimleri

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez tercih maratonu için geri sayım başladı. Tercih sürecinde, lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi detaylar için MEB tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna çevrildi. Tercih tarihleri içerisinde öğrenciler, e-Okul sistemi aracılığı ile tercih işlemlerini tamamlayacak. Bu noktada an itibarıyla sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde MEB 2023 LGS Lise taban puanları, LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için lise Taban puanları ve yüzdelik dilimleri bulunuyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il LGS tercih kılavuzu ile lise taban puanları ve tüm detaylar…