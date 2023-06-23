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Haberler Fotohaber LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023: MEB LGS taban puanları, kontenjanları ve Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 23.06.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 13:36

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023: MEB LGS taban puanları, kontenjanları ve Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yüzdelik dilimleri

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez tercih maratonu için geri sayım başladı. Tercih sürecinde, lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi detaylar için MEB tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna çevrildi. Tercih tarihleri içerisinde öğrenciler, e-Okul sistemi aracılığı ile tercih işlemlerini tamamlayacak. Bu noktada an itibarıyla sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde MEB 2023 LGS Lise taban puanları, LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için lise Taban puanları ve yüzdelik dilimleri bulunuyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il LGS tercih kılavuzu ile lise taban puanları ve tüm detaylar…

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023: MEB LGS taban puanları, kontenjanları ve Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yüzdelik dilimleri

Lise taban puanları LGS sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber gündemdeki yerini. Tercih sürecinde İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise taban puanları, lise yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanları araştırılmaya başlandı. İşte, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Fen Lisesi ve tüm liselerin taban puanları ile kontenjanları ve yüzdelik dilimleri 2023...

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023: MEB LGS taban puanları, kontenjanları ve Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yüzdelik dilimleri

LGS TABAN PUANLARI 2023
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl için açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023: MEB LGS taban puanları, kontenjanları ve Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yüzdelik dilimleri

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı için büyük önem içeren yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023: MEB LGS taban puanları, kontenjanları ve Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yüzdelik dilimleri

4 Haziran 2023 tarihinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, liselere geçiş kılavuzunun 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacağını ifade etti.

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023: MEB LGS taban puanları, kontenjanları ve Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yüzdelik dilimleri

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.

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