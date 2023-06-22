MASTERCHEF 8. ANA KADRO YARIŞMACISI: 22 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 8. Önlüğü kim aldı?

Masterchef 8. ana kadro yarışmacısı kim oldu sorusu izleyiciler tarafından yanıt arıyor. TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan uzun soluklu yarışma programı Masterchef, bu sezon All Star formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Ana kadroya giren 7 isim netlik kazanırken 22 Haziran tarihli 9. Bölümünde 8. Yarışmacı belli olacak. Danilo, Mehmet ve Ömür Şef'in verdikleri menüleri rakiplerinden daha iyi hazırlayarak en başarılı tabağa imza atan isim, 9. Önlüğün sahibi olacak. . Geçmiş sezonun başarılı yarışmacıları, All Star ana kadrosuna girmek için tezgah başında ter döküyor. Peki, Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 8. Önlüğü kim aldı? İşte o isim ve detaylar.