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Haberler Fotohaber MASTERCHEF 8. ANA KADRO YARIŞMACISI: 22 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 8. Önlüğü kim aldı?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 22:11 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 22:11

MASTERCHEF 8. ANA KADRO YARIŞMACISI: 22 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 8. Önlüğü kim aldı?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Masterchef All Star ana kadro yarışmacıları belli olmaya devam ediyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve konuk şef Ömür Akkor'un oturduğu yarışma, 22 Haziran Perşembe akşamı 9. Bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde jürilerin istediği yemekleri en başarılı şekilde yapan isim, ana kadroya girmeye hak kazanan 8. Yarışmacı olacak. Programın sıkı takipçileri ise bu noktada "Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 8. Önlüğü kim aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu sezon All Star formatıyla ekranlara gelen programda, ana kadro geçmiş sezonun birbirinden başarılı yarışmacıları arasından seçiliyor. İşte Masterchef ana kadroya giren 8. Yarışmacı ve 22 Haziran tarihli bölümünden tüm detaylar.

Masterchef 8. ana kadro yarışmacısı kim oldu? 22 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 6. önlüğü kim aldı?

Masterchef 8. ana kadro yarışmacısı kim oldu sorusu izleyiciler tarafından yanıt arıyor. TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan uzun soluklu yarışma programı Masterchef, bu sezon All Star formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Ana kadroya giren 7 isim netlik kazanırken 22 Haziran tarihli 9. Bölümünde 8. Yarışmacı belli olacak. Danilo, Mehmet ve Ömür Şef'in verdikleri menüleri rakiplerinden daha iyi hazırlayarak en başarılı tabağa imza atan isim, 9. Önlüğün sahibi olacak. . Geçmiş sezonun başarılı yarışmacıları, All Star ana kadrosuna girmek için tezgah başında ter döküyor. Peki, Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 8. Önlüğü kim aldı? İşte o isim ve detaylar.

Masterchef 8. ana kadro yarışmacısı kim oldu? 22 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 6. önlüğü kim aldı?

MASTERCHEF ALL STAR 8. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM OLDU?

22 Haziran bu akşamın kazanan yarışmacısı henüz belli olmadı. Ana kadroya giren 8. yarışmacı şeflerin puanlarına göre belirlenecek.

8. önlüğü almaya hak kazanan yarışmacı açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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Masterchef 8. ana kadro yarışmacısı kim oldu? 22 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 6. önlüğü kim aldı?

ANA KADROYA GİRMEYE HAK KAZANAN YARIŞMACILAR

Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölümlerde 2018-2019 sezonunda yarışan yarışmacılardan en iyi tabağı hazırlayan 5 isim, MasterChef Türkiye All Star'ın ana kadrosuna girmeye hak kazanmıştı.

Bu isimler ise Güzide Mertcan, Batuhan Bayır, Suna Aydın, Eda Karabulut ve Rıfat Yurttaş olmuştu.

Masterchef 8. ana kadro yarışmacısı kim oldu? 22 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 6. önlüğü kim aldı?

MasterChef'in yedek yarışmacıları da 19 Haziran 2023 Pazartesi tarihli bölümde belli oldu. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucu F. Batuhan ve Mustafa, yedeklerden ana kadroya girme şansı yakaladı.

Masterchef 8. ana kadro yarışmacısı kim oldu? 22 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 6. önlüğü kim aldı?

MasterChef'in 6. ve 7. yarışmacıları da belli oldu.

6. ana kadro yarışmacısı SEFA olurken 7. ana kadro yarışmacısı TANYA oldu.

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