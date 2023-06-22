MASTERCHEF 8. ANA KADRO YARIŞMACISI: 22 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 8. Önlüğü kim aldı?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Masterchef All Star ana kadro yarışmacıları belli olmaya devam ediyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve konuk şef Ömür Akkor'un oturduğu yarışma, 22 Haziran Perşembe akşamı 9. Bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde jürilerin istediği yemekleri en başarılı şekilde yapan isim, ana kadroya girmeye hak kazanan 8. Yarışmacı olacak. Programın sıkı takipçileri ise bu noktada "Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 8. Önlüğü kim aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu sezon All Star formatıyla ekranlara gelen programda, ana kadro geçmiş sezonun birbirinden başarılı yarışmacıları arasından seçiliyor. İşte Masterchef ana kadroya giren 8. Yarışmacı ve 22 Haziran tarihli bölümünden tüm detaylar.