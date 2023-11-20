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Haberler Fotohaber Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?
Giriş Tarihi: 20.11.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 23:23

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

20 Kasım 2023 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı. Kritik oyunda mavi takım kaptanı olmak isteyen ana kadro yarışmacıları tüm hünerlerini gösterdi. Bu haftanın mavi-kırmızı takım kaptanı ve haftanın yeni takımlarını öğrenmek isteyenler Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? soruları üzerinden araştırmalar yapıyor. Masterchef kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ve bu haftanın yeni takımları.

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef 2023 All Star son bölümde yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanlarını belirleyen kaptanlık oyunu oynandı. Bu haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanlarının kimler olduğunu öğrenmek isteyenler yoğun olarak Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Yeni haftanın MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve tüm detaylar şöyle;

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Yeni haftada kaptanlık oyununu kazanan isim ALİCAN oldu.

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Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bu haftanın kırmızı takım kaptanı BATUHAN oldu.

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

  • ALİCAN (Kaptan)
  • CEMRE
  • SERGEN
  • HASAN
  • BARBAROS
  • DİLARA
Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

  • BATUHAN (Kaptan)
  • TAHSİN
  • TOLGA
  • KIVANÇ
  • EREN
  • ESRA
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