MasterChef 2023 All Star son bölümde yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanlarını belirleyen kaptanlık oyunu oynandı. Bu haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanlarının kimler olduğunu öğrenmek isteyenler yoğun olarak Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Yeni haftanın MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve tüm detaylar şöyle;