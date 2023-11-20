20 Kasım 2023 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı. Kritik oyunda mavi takım kaptanı olmak isteyen ana kadro yarışmacıları tüm hünerlerini gösterdi. Bu haftanın mavi-kırmızı takım kaptanı ve haftanın yeni takımlarını öğrenmek isteyenler Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? soruları üzerinden araştırmalar yapıyor. Masterchef kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ve bu haftanın yeni takımları.