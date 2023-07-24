MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında önceki gece yapılan eleme gecesi sonrasında yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanlarının belirleneceği kaptanlık oyunu oynandı. Kritik oyunda en başarılı yemeği hazırlayan isim mavi takım kaptanı oldu. Öte yandan yarışmaya ilişkin detayları merak edenler yoğun olarak MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve haftanın yeni kırmızı-mavi takım kaptanları ve üyeleri.