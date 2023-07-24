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Haberler Fotohaber MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 22:59 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 23:39

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında önceki gece yapılan eleme gecesi sonrasında yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanlarının belirleneceği kaptanlık oyunu oynandı. Kritik oyunda en başarılı yemeği hazırlayan isim mavi takım kaptanı oldu. Öte yandan yarışmaya ilişkin detayları merak edenler yoğun olarak MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve haftanın yeni kırmızı-mavi takım kaptanları ve üyeleri.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star yarışmasında yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanları ve üyeleri belli oldu. Ana kadro yarışmacılarının kıran kırana mücadele ettiği oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şefler en başarılı yemekleri hazırlayan ve mavi takım kaptanı olan ismi açıkladı. Detayları merak edenler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve tüm detaylar şöyle;

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasının 24 Temmuz günü yayınlanan son bölümünde haftanın yeni takım kaptanları ve üyeleri belirlendi.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?

Kritik öneme sahip olan mavi takım kaptanlığını kazanmak için kozlarını paylaşan yarışmacılar tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin seçtiği ana ürünle yemeklerini hazırlayan yarışmacılar, tadım değerlendirmesi için ürünlerini sundu.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANLIĞINI KİM KAZANDI?

Yapılan ilk etap oyunu sonunda seçilen isimler 2. etapta mavi takım kaptanı olabilmek için kozlarını paylaştı. Kritik 2. etap sonunda en başarılı ürünü çıkaran BATUHAN mavi takım kaptanı oldu.

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