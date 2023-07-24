MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star yarışmasında yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanları ve üyeleri belli oldu. Ana kadro yarışmacılarının kıran kırana mücadele ettiği oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şefler en başarılı yemekleri hazırlayan ve mavi takım kaptanı olan ismi açıkladı. Detayları merak edenler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı-mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve tüm detaylar şöyle;