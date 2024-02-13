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Haberler Fotohaber MEB EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: MEB EKYS ne zaman, saat kaçta? Süresi ve saati
Giriş Tarihi: 13.02.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 16:26

MEB EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: MEB EKYS ne zaman, saat kaçta? Süresi ve saati

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın başvuruları, 04 - 11 Ocak 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alındı. Eğitim kurumlarına yönetici atamak amacıyla gerçekleştirilen sınava girecek adaylar, sınav giriş belgesini, sınavın saatini ve süresini araştırmaya başladı. Sınavın tarihi ve süresine ilişkin duyuru ise ÖSYM giriş belgeleriyle birlikte yayımlandı. Peki, MEB EKYS ne zaman, hangi gün? MEB EKYS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte detaylar.

MEB EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: MEB EKYS ne zaman, saat kaçta? Süresi ve saati

MEB EKYS için geri sayım başladı. Eğitim kurumlarında yöneticilik kademlerine geçmek için sınava girecek adaylar sınavın ne zaman olacağını araştırmaya başladı. 2024 MEB EKYS sınav giriş belgeleri yayımlandı.

MEB EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: MEB EKYS ne zaman, saat kaçta? Süresi ve saati

MEB- EKYS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2024 MEB-EKYS kılavuza göre, EKYS bu yıl 18 Şubat 2024 Pazar günü uygulanacak. EKYS sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. Adaylar, sınavın başlama saatinden önce en az 15 dakika önce sınav binalarına alınacaklardır. Sınav sonuçları, 8 Mart 2024'te açıklanacak.

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MEB EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: MEB EKYS ne zaman, saat kaçta? Süresi ve saati

2024 EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 08 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

18 Şubat 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

MEB EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: MEB EKYS ne zaman, saat kaçta? Süresi ve saati

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MEB EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: MEB EKYS ne zaman, saat kaçta? Süresi ve saati

2024-MEB-EKYS sınavının konuları şunlardır:

Genel kültür: %20

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

Değerler eğitimi: %10

Eğitim ve öğretimde etik: %10

Eğitim bilimleri: %30

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