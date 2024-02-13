MEB EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: MEB EKYS ne zaman, saat kaçta? Süresi ve saati

MEB- EKYS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2024 MEB-EKYS kılavuza göre, EKYS bu yıl 18 Şubat 2024 Pazar günü uygulanacak. EKYS sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. Adaylar, sınavın başlama saatinden önce en az 15 dakika önce sınav binalarına alınacaklardır. Sınav sonuçları, 8 Mart 2024'te açıklanacak.