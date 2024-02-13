Giriş Tarihi: 13.02.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
16:26
MEB EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: MEB EKYS ne zaman, saat kaçta? Süresi ve saati
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın başvuruları, 04 - 11 Ocak 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alındı. Eğitim kurumlarına yönetici atamak amacıyla gerçekleştirilen sınava girecek adaylar, sınav giriş belgesini, sınavın saatini ve süresini araştırmaya başladı. Sınavın tarihi ve süresine ilişkin duyuru ise ÖSYM giriş belgeleriyle birlikte yayımlandı. Peki, MEB EKYS ne zaman, hangi gün? MEB EKYS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte detaylar.