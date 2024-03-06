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Haberler Fotohaber MEB EKYS SONUÇ EKRANI || 2024 EKYS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr)
Giriş Tarihi: 06.03.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 14:32

MEB EKYS SONUÇ EKRANI || 2024 EKYS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr)

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, ÖSYM tarafından 18 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşti. 2024 MEB EKYS sınavı ile adaylar arasından müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılısı belirleniyor. 50 dakika (2,5 saat) süren sınavda adaylara 80 soru yöneltildi. Sonuçlar değerlendirilirken sadece doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacak. 2024 EKYS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte MEB EKYS sonuç ekranı

MEB EKYS SONUÇ EKRANI || 2024 EKYS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

2024 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Kurumları Yönetici Seçme Sınavı geçtiğimiz ay gerçekleşti. Müdür, müdür baş yardımcısı, müdür yardımcı kadrolarına alım yapılan sınavın sonuçları araştırılmaya. İşte MEB EKYS sonu ekranı

MEB EKYS SONUÇ EKRANI || 2024 EKYS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

2024 MEB EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları 4-11 Ocak günü alındı. Sınav ise 18 Şubat günü düzenlendi.

Sınav sonuçları 8 Mart 2024'te açıklanacak. Sorgulama işlemi ise ÖSYM sayfasından gerçekleşecek. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarına erişebilecek.

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MEB EKYS SONUÇ EKRANI || 2024 EKYS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

EKYS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları ve sınav puanı yer alacak.

MEB EKYS SONUÇ EKRANI || 2024 EKYS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

SONUÇ BELGESİ GÖNDERİLMEYECEK

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi
gönderilmeyecek.

MEB EKYS SONUÇ EKRANI || 2024 EKYS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

SINAV SONUÇLARININ İNCELENMESİNİ İSTEYEN ADAYLAR...

ÖSYM EKYS 2024 başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre; sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurması gerekiyor.

Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılması gerekiyor.

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