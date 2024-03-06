Giriş Tarihi: 06.03.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
14:32
MEB EKYS SONUÇ EKRANI || 2024 EKYS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr)
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, ÖSYM tarafından 18 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşti. 2024 MEB EKYS sınavı ile adaylar arasından müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılısı belirleniyor. 50 dakika (2,5 saat) süren sınavda adaylara 80 soru yöneltildi. Sonuçlar değerlendirilirken sadece doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacak. 2024 EKYS sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte MEB EKYS sonuç ekranı