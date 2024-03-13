Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
16:50
MECLİS AÇILIŞ TAKVİMİ: Meclis çalışmalarına ara verdi! Meclis tatilde mi, ne zaman açılıyor?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 10 gün süreyle tatile girdi. 8. Yargı Paketi görüşmeleriyle birlikte emekli ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına dair teklif ve birçok düzenlenmenin kabulüyle Meclis seçim arasına girdi. Daha önceden alınan kararlar doğrultusunda Meclis'in dönüş takvimi netleşti. Meclis'in yeniden mesai başına geçeceği tarih merak konusu oldu. 7200 Bağkur, Torba Yasa düzenlemesi, 3600 ek gösterge, öğretmen atama takvimi gibi birçok gelişmeyi bekleyen vatandaşlar "Meclis ne zaman açılacak?" araştırmalarına başladı. Peki, Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak? İşte detaylar