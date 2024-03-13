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Haberler Fotohaber MECLİS AÇILIŞ TAKVİMİ: Meclis çalışmalarına ara verdi! Meclis tatilde mi, ne zaman açılıyor?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:50

MECLİS AÇILIŞ TAKVİMİ: Meclis çalışmalarına ara verdi! Meclis tatilde mi, ne zaman açılıyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 10 gün süreyle tatile girdi. 8. Yargı Paketi görüşmeleriyle birlikte emekli ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına dair teklif ve birçok düzenlenmenin kabulüyle Meclis seçim arasına girdi. Daha önceden alınan kararlar doğrultusunda Meclis'in dönüş takvimi netleşti. Meclis'in yeniden mesai başına geçeceği tarih merak konusu oldu. 7200 Bağkur, Torba Yasa düzenlemesi, 3600 ek gösterge, öğretmen atama takvimi gibi birçok gelişmeyi bekleyen vatandaşlar "Meclis ne zaman açılacak?" araştırmalarına başladı. Peki, Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak? İşte detaylar

MECLİS AÇILIŞ TAKVİMİ: Meclis çalışmalarına ara verdi! Meclis tatilde mi, ne zaman açılıyor?

TBMM tatile girdi. Seçim çalışmaları devam ederken, daha önceden belirlenen toplanma takvimi netleşti. TBMM Genel Kurulu, 5, 6, 7, 12, 13 ve 14 Mart 2024 tarihlerinde 10 gün süreyle araya giriyor. Peki Meclis ne zaman açılacak? İşte Meclis açılış tarihi

MECLİS AÇILIŞ TAKVİMİ: Meclis çalışmalarına ara verdi! Meclis tatilde mi, ne zaman açılıyor?

8. YARGI PAKETİ, TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ!

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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MECLİS AÇILIŞ TAKVİMİ: Meclis çalışmalarına ara verdi! Meclis tatilde mi, ne zaman açılıyor?

MECLİS ÇALIŞMALARINA ARA VERDİ!

Meclis'in son mesaisi 8. Yargı Paketini görüşerek ve düzenlemenin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından 29 Şubat Perşembe günü itibarıyla tatile girdi.

MECLİS AÇILIŞ TAKVİMİ: Meclis çalışmalarına ara verdi! Meclis tatilde mi, ne zaman açılıyor?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Daha önce alınan karar gereğince TBMM Genel Kurulu, 5, 6, 7, 12, 13 ve 14 Mart 2024 tarihinde toplanmayacak. TBMM Genel Kurulu, 19 Mart 2024 tarihinden itibaren 10 gün süre ile çalışmalarına ara verecek.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin yasalaşmasının ardından birleşimi 2 Nisan 2024 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

2 Nisan 2024 Salı gününden itibaren TBMM normal işleyişine devam edecek.

MECLİS AÇILIŞ TAKVİMİ: Meclis çalışmalarına ara verdi! Meclis tatilde mi, ne zaman açılıyor?

2 NİSAN'DA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK!

Yerel seçim nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM, 31 Mart seçimlerinin ardından çalışmalarına devam edecek. 2 Nisan 2024 tarihinde yeniden açılacak.

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