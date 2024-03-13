MECLİS AÇILIŞ TAKVİMİ: Meclis çalışmalarına ara verdi! Meclis tatilde mi, ne zaman açılıyor?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Daha önce alınan karar gereğince TBMM Genel Kurulu, 5, 6, 7, 12, 13 ve 14 Mart 2024 tarihinde toplanmayacak. TBMM Genel Kurulu, 19 Mart 2024 tarihinden itibaren 10 gün süre ile çalışmalarına ara verecek.



TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin yasalaşmasının ardından birleşimi 2 Nisan 2024 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.



2 Nisan 2024 Salı gününden itibaren TBMM normal işleyişine devam edecek.