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Haberler Fotohaber Mehmed Fetihler Sultanı Gülşah Hatun kimdir, tarihte var mı? Mehmed Fetihler Sultanı’nın Gülşah’ı Sena Çakır hayatı ve kariyeri!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 11:10

Mehmed Fetihler Sultanı Gülşah Hatun kimdir, tarihte var mı? Mehmed Fetihler Sultanı’nın Gülşah’ı Sena Çakır hayatı ve kariyeri!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Kenan Çoban'ın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Tarihi türdeki yapıma Gülşah Hatun karakteriyle dahil olan Sena Çakır hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Yeni karakterin tarihteki yeri ve ölümü merak ediliyor. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı Gülşah Hatun kimdir, tarihte var mı, nasıl öldü? Mehmed Fetihler Sultanı'nın Gülşah'ı Sena Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Sena Çakır hakkında bilgiler…

Mehmed Fetihler Sultanı Gülşah Hatun kimdir, tarihte var mı? Mehmed Fetihler Sultanı’nın Gülşah’ı Sena Çakır hayatı ve kariyeri!

TRT 1'in dönem dizisi Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölümleriyle her Salı akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal, Kenan Çoban'ı buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Sena Çakır, Gülşah Hatun karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyenler, ''Mehmed Fetihler Sultanı Gülşah Hatun kimdir, tarihte nasıl öldü?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan karakterin tarihteki yeri araştırılıyor. Peki, Sena Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Mehmed Fetihler Sultanı'nın Gülşah'ı Sena Çakır hayatı hakkında merak edilenler…

Mehmed Fetihler Sultanı Gülşah Hatun kimdir, tarihte var mı? Mehmed Fetihler Sultanı’nın Gülşah’ı Sena Çakır hayatı ve kariyeri!

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

TRT 1 ekranlarının yeni dönem dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, 5 Mart Çarşamba akşamı 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Şafak Bal'ın oturduğu, senaryosunu Ozan Bodur, Fatih Güler, Cihan Bozkaya ve Enes Şengönül'ün birlikte kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Gülşah Hatun karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Mehmed Fetihler Sultanı Gülşah Hatun kimdir, tarihte var mı? Mehmed Fetihler Sultanı’nın Gülşah’ı Sena Çakır hayatı ve kariyeri!

MEHMED FETİHLER SULTANI GÜLŞAH HATUN KİMDİR?

Sena Çakır Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna dahil oldu, Çakır, dizide Gülşah Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

1435 yılında doğan Gülşah Hatun, 1487 yılında ölmüştür. Osmanlı padişahı II. Mehmed'in dördüncü eşidir.

Karamanoğulları Beyliği'nden İbrahim Bey'in kızı ya da cariye olduğuna dair görüşler vardır. Karaman Sancakbeyi Şehzade Mustafa'nın annesidir.

Oğlunun sancakbeyliği görevi esnasında 1466-1474 arasında Konya ve Karaman'da bulundu. Oğlu Şehzade Mustafa'nın 1474 yılında vefatı üzerine Bursa'ya gitti. Hayatını kaybettiği 1487 yılına kadar burada yaşadı. Türbesi kayınpederi II. Murad tarafından yaptırılmış camide bulunmaktadır.

Mehmed Fetihler Sultanı Gülşah Hatun kimdir, tarihte var mı? Mehmed Fetihler Sultanı’nın Gülşah’ı Sena Çakır hayatı ve kariyeri!

SENA ÇAKIR KİMDİR?

Sena Çakır, 1994 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Jimnastik Antrenörlüğü Bölümü'nden mezun oldu.

2016'da Miss Turkey Güzellik Yarışmasına katılan Çakır, yarışmada finalist oldu. Daha sonrasında ise oyunculuk hayatına merhaba dedi.

Mehmed Fetihler Sultanı Gülşah Hatun kimdir, tarihte var mı? Mehmed Fetihler Sultanı’nın Gülşah’ı Sena Çakır hayatı ve kariyeri!

Sena Çakır, asıl çıkışını TRT1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim isimli dizi ile yaşadı.

Son olarak ise ATV ekranlarınnda izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisinde Gazanhan'ın Komutanı Esrigün Banu Hatun karakterine hayat verdi.

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