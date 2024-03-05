Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
11:10
Mehmed Fetihler Sultanı Gülşah Hatun kimdir, tarihte var mı? Mehmed Fetihler Sultanı’nın Gülşah’ı Sena Çakır hayatı ve kariyeri!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Kenan Çoban'ın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Tarihi türdeki yapıma Gülşah Hatun karakteriyle dahil olan Sena Çakır hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Yeni karakterin tarihteki yeri ve ölümü merak ediliyor. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı Gülşah Hatun kimdir, tarihte var mı, nasıl öldü? Mehmed Fetihler Sultanı'nın Gülşah'ı Sena Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Sena Çakır hakkında bilgiler…