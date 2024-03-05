Mehmed Fetihler Sultanı Gülşah Hatun kimdir, tarihte var mı? Mehmed Fetihler Sultanı’nın Gülşah’ı Sena Çakır hayatı ve kariyeri!

MEHMED FETİHLER SULTANI GÜLŞAH HATUN KİMDİR?

Sena Çakır Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna dahil oldu, Çakır, dizide Gülşah Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

1435 yılında doğan Gülşah Hatun, 1487 yılında ölmüştür. Osmanlı padişahı II. Mehmed'in dördüncü eşidir.

Karamanoğulları Beyliği'nden İbrahim Bey'in kızı ya da cariye olduğuna dair görüşler vardır. Karaman Sancakbeyi Şehzade Mustafa'nın annesidir.

Oğlunun sancakbeyliği görevi esnasında 1466-1474 arasında Konya ve Karaman'da bulundu. Oğlu Şehzade Mustafa'nın 1474 yılında vefatı üzerine Bursa'ya gitti. Hayatını kaybettiği 1487 yılına kadar burada yaşadı. Türbesi kayınpederi II. Murad tarafından yaptırılmış camide bulunmaktadır.