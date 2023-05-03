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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI 2023 HESAPLAMA EKRANI: TÜİK enflasyon oranları ve refah payıyla yeni memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam olacak mı?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:55

MEMUR ZAMMI 2023 HESAPLAMA EKRANI: TÜİK enflasyon oranları ve refah payıyla yeni memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam olacak mı?

Memur maaşı zammı 2023 hakkında araştırmalar hız kazandı. TÜİK Nisan enflasyon oranı açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışan "memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu yanıt aramakta. Toplu sözleşme zammı ile seyyanen zam ile birleşecek yılın ikinci zammı Temmuz ayında yapılacak ve zamlı maaş 6 aylık TÜİK enflasyon oranıyla birlikte belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar yapılacağı gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu'nda refah payı artışı da dikkate alınacak. Peki, Memur maaşı zammı 2023 ne zaman açıklanacak? Yeni memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç olacak? İşte detaylar

MEMUR ZAMMI 2023 HESAPLAMA EKRANI: TÜİK enflasyon oranları ve refah payıyla yeni memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam olacak mı?

Memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan refah payı artışı hakkında olumlu açıklamalarda bulunurken, toplu sözleşme ve 6 aylık TÜİK enflasyon oranı ile birlikte yeni memur maaşı belli olacak. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkarken, ek memur zammı için de bekleyiş sürüyor. Peki, memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar

MEMUR ZAMMI 2023 HESAPLAMA EKRANI: TÜİK enflasyon oranları ve refah payıyla yeni memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam olacak mı?

SON DAKİKA | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU: REFAH PAYI GELİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada memurlara müjdeli haberi şu sözlerle duyurdu:

"Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

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MEMUR ZAMMI 2023 HESAPLAMA EKRANI: TÜİK enflasyon oranları ve refah payıyla yeni memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam olacak mı?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE VE MEMURA ZAM AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan temmuz zammı dönemine dair önemli bir açıklamada bulundu:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi inşallah milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

MEMUR ZAMMI 2023 HESAPLAMA EKRANI: TÜİK enflasyon oranları ve refah payıyla yeni memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam olacak mı?

İLK ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

Yaşanan artışların ardından emekliye ilk ödemeler yapıldı.

MEMUR ZAMMI 2023 HESAPLAMA EKRANI: TÜİK enflasyon oranları ve refah payıyla yeni memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam olacak mı?

MEMURA ZAM VAR MI, MAAŞLARDA YÜKSELME OLACAK MI?

Yapılan açıklamada yalnızca en düşük emekli maaşlarına zam yapıldığı belirtildi. Memur maaşlarında bir değişiklik yapılacağına dair açıklama gelmedi.

Dolayısıyla memur maaşlarına ek zam yapılmayacak.

Memur maaşı zammı her yıl olduğu gibi Temmuz ayında gerçekleşecek.

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