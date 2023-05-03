MEMUR ZAMMI 2023 HESAPLAMA EKRANI: TÜİK enflasyon oranları ve refah payıyla yeni memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam olacak mı?

Memur maaşı zammı 2023 hakkında araştırmalar hız kazandı. TÜİK Nisan enflasyon oranı açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışan "memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu yanıt aramakta. Toplu sözleşme zammı ile seyyanen zam ile birleşecek yılın ikinci zammı Temmuz ayında yapılacak ve zamlı maaş 6 aylık TÜİK enflasyon oranıyla birlikte belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar yapılacağı gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu'nda refah payı artışı da dikkate alınacak. Peki, Memur maaşı zammı 2023 ne zaman açıklanacak? Yeni memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç olacak? İşte detaylar