Giriş Tarihi: 09.03.2024 00:46
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
00:46
Muş iftar vakti 2024: 11 Mart Muş İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Bu yıl islam alemi için ilk oruç 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Müslümanlar her yıl oruç ibadetlerini Diyanet'in yayınladığı imsakiyeye göre yerine getiriyor. Oruç, imsak vaktinden iftar saatine kadar olan sürede tutulur. 2024 Ramazan İmsakiye ile Giresun iftar saati ve imsak, sahur vakti belli oldu. Peki; Giresun sahur vakti saat kaçta, ne zaman? İşte, Giresun İmsakiye 2024 ile iftar saati ve sahur, imsak saatleri.