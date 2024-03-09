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Haberler Fotohaber Muş iftar vakti 2024: 11 Mart Muş İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 00:46 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 00:46

Muş iftar vakti 2024: 11 Mart Muş İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Bu yıl islam alemi için ilk oruç 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Müslümanlar her yıl oruç ibadetlerini Diyanet'in yayınladığı imsakiyeye göre yerine getiriyor. Oruç, imsak vaktinden iftar saatine kadar olan sürede tutulur. 2024 Ramazan İmsakiye ile Giresun iftar saati ve imsak, sahur vakti belli oldu. Peki; Giresun sahur vakti saat kaçta, ne zaman? İşte, Giresun İmsakiye 2024 ile iftar saati ve sahur, imsak saatleri.

Muş iftar vakti 2024: 11 Mart Muş İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayının gelişi ile il il sahur ve iftar vakitleri araştırılmaya başlandı. Diyanet tarafından yayınlanan 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Muş iftar ve sahur saatleri belli oldu. Müslümanlar sabah imsak saati ile akşam ezan saati arasında farz olan ibadetlerini yerine getirecek. Bu noktada Muş sahur vakti saat kaçta, ne zaman sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Muş İmsakiye ve namaz vakitleri.

Muş iftar vakti 2024: 11 Mart Muş İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

MUŞ SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Muş İftar Vakti: 18:24

Muş Sahur (İmsak) Vakti: 05:03

Muş Teravih Namazı Vakti: 19:40
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Muş İftar Vakti: 18:25

Muş Sahur (İmsak) Vakti: 05:01

Muş Teravih Namazı Vakti: 19:41

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Muş İftar Vakti: 18:26

Muş Sahur (İmsak) Vakti: 05:00

Muş Teravih Namazı Vakti: 19:42

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Muş iftar vakti 2024: 11 Mart Muş İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?


Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Muş iftar vakti 2024: 11 Mart Muş İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

MUŞ HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

Korkut SELAHADDİNİ EYYÜBİ C.
Merkez ALAATTİNBEY C.
Merkez ALAATTİNBEY C.
Merkez ENSARİ C.
Merkez SAYILGANLAR C.
Muş iftar vakti 2024: 11 Mart Muş İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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