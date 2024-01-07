Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
15:32
Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ak Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu hayatı
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Eskişehir Belediye Başkan adayını da duyurdu. Ak Parti Eskişehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Nedi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…