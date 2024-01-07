Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ak Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu hayatı

Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular arama geçmişlerindeki yerini aldı. Son seçimden bu yana milletvekilliği görevini sürdüren siyasi ismin eğitim geçmişi, kariyeri en çok merak edilenler arasında. Eskişehir doğumlu İdris Nebi Hatipoğlu hayatı ilgililer tarafından takip ediliyor. İşte, Nebi Hatipoğlu'nu biyografisi...