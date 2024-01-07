Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ak Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu hayatı
Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 15:32

Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ak Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu hayatı

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Eskişehir Belediye Başkan adayını da duyurdu. Ak Parti Eskişehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Nedi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…

Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ak Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu hayatı

Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular arama geçmişlerindeki yerini aldı. Son seçimden bu yana milletvekilliği görevini sürdüren siyasi ismin eğitim geçmişi, kariyeri en çok merak edilenler arasında. Eskişehir doğumlu İdris Nebi Hatipoğlu hayatı ilgililer tarafından takip ediliyor. İşte, Nebi Hatipoğlu'nu biyografisi...

Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ak Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu hayatı

AK PARTİ ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin Eskişehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti Eskişehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ak Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu hayatı

NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR?

1975 Eskişehir doğumlu İdris Nebi Hatipoğlu, 28. dönem TBMM AK Parti Eskişehir milletvekilidir. 1951'de Bulgaristan'dan Eskişehir'e yerleşen bir aileye mensup olan Hatipoğlu bir dönem Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi.

Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ak Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu hayatı

Hatipoğlu, Bilkent Üniversitesinde muhasebe ön lisans eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ak Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu hayatı
SON DAKİKA