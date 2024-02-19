Giriş Tarihi: 19.02.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
18:19
Ömer 44. heyecanla bekleniyor Star TV ile Ömer 44.bölüm canlı izle ekranı!
Her Pazartesi Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi 44. bölümü merakla bekleniyor. Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü dizi severler tarafından bekleniyor. Yabancı bir diziden uyarlama olan dizi Star TV ekranlarında yeni bölümleriyle yer almaya devam ediyor. 12 Şubat tarihli bölümde, Gamze'yi içine düştüğü büyük tehlikeden son anda kurtaran Ömer, Gamze'nin söylediği yalanın ortaya çıkmasıyla kandırılmış hissetmiş ve öfkeye kapılmıştı. Bu gelişme aralarındaki iplerin daha da gerilmesine neden olmuştu. Peki, Ömer ile Gamze ilişkilerinde sona mı geliyor? İşte, Star TV ile Ömer 44. bölüm canlı izle ekranı