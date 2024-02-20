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Haberler Fotohaber ÖMER 45. BÖLÜM FRAGMAN || "Biz yapamadık Ömer!" Star TV yeni bölüm fragmanıyla gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 01:47 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 01:47

ÖMER 45. BÖLÜM FRAGMAN || "Biz yapamadık Ömer!" Star TV yeni bölüm fragmanıyla gelecek hafta neler olacak?

Ömer dizisi 45.bölüm fragmanı için ekran başında yerler alındı. Star TV'nin her hafta pazartesi günleri ekrana gelen dizinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay yer alıyor. Her yeni bölümde tansiyon gittikçe artıyor. Heyecanlı bir şekilde biten 44. bölümün ardından Ömer'in 45.bölümünde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Star TV Ömer 45. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÖMER 45. BÖLÜM FRAGMAN || Biz yapamadık Ömer! Star TV yeni bölüm fragmanıyla gelecek hafta neler olacak?

Bu akşam 44.bölümü yayınlanan dizinin 45. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Star TV ekranlarında takip edilen dizide Gamze ve Ömer arasında bebek gerginliği devam ederken Tahir yeni hayatına başladı. İşte Ömer 45. bölüm fragman izle ekranı

ÖMER 45. BÖLÜM FRAGMAN || Biz yapamadık Ömer! Star TV yeni bölüm fragmanıyla gelecek hafta neler olacak?

ÖMER YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta pazartesi günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Ömer 45. bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/omer/fragmanlar/45-bolum-fragman

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ÖMER 45. BÖLÜM FRAGMAN || Biz yapamadık Ömer! Star TV yeni bölüm fragmanıyla gelecek hafta neler olacak?

ÖMER SON BÖLÜM İZLE

19 Şubat tarihli bölüm son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

ÖMER 45. BÖLÜM FRAGMAN || Biz yapamadık Ömer! Star TV yeni bölüm fragmanıyla gelecek hafta neler olacak?

ÖMER SON BÖLÜM ÖZETİ

Gamze, Şule'ye elini kazayla sıkıştırdığını söyler fakat onu ve Tuna'yı bunun istemeden yaşandığına inandıramaz. Oğlu ile arası açılan Gamze, aile düzenini yıkmaya çalışmakla suçladığı Şule ve kendisini yalnız bırakmakla suçladığı Ömer ile büyük bir tartışma yaşar.

ÖMER 45. BÖLÜM FRAGMAN || Biz yapamadık Ömer! Star TV yeni bölüm fragmanıyla gelecek hafta neler olacak?

Nurettin'den cemaate dair çarpıcı gerçekler öğrenen Reşat, bunları hemen Ömer'e anlatır. Abisinin İzzet tarafından büyük bir tehlikeyle baş başa bırakılacağını öğrenen Ömer, vakit kaybetmeden bildiklerini Tahir ile paylaşır. Duyduklarına inanmak istemeyen Tahir'in büyük gerçekleri öğrenmesi uzun sürmez ve kızlarını kurtarmak için harekete geçer.

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