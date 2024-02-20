Giriş Tarihi: 20.02.2024 01:47
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
01:47
ÖMER 45. BÖLÜM FRAGMAN || "Biz yapamadık Ömer!" Star TV yeni bölüm fragmanıyla gelecek hafta neler olacak?
Ömer dizisi 45.bölüm fragmanı için ekran başında yerler alındı. Star TV'nin her hafta pazartesi günleri ekrana gelen dizinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay yer alıyor. Her yeni bölümde tansiyon gittikçe artıyor. Heyecanlı bir şekilde biten 44. bölümün ardından Ömer'in 45.bölümünde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Star TV Ömer 45. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?