Rock müziğin efsanevi ismi Tina Turner kimdir, öldü mü, neden vefat etti, ölüm sebebi ne? Tina Turner hayatı, biyografisi ne?

1983'te plak şirketini değiştirdi. Al Green'in "Let's Stay Together" parçasını söyleyen Tina Turner bu parçayla İngiltere Top 10'e girmeyi başardı. "What's Love Got to With It" parçası İngiltere listelerinde 3 numara olurken Amerika'da liste başı oldu. Bu parçanın yer aldığı albümle En İyi Albüm ve En İyi Kadın Pop Vokal dalında 2 Grammy ödülü kazandı.

1984'te Turner "Mad Max Beyond The Thunderdome" filminde oynadı. Turner'ın bir sonraki hiti "We Don't Need Another Hero" parçası da aynı filmde kullanıldı. Ertesi yıl Mick Jagger ile bir düet yapan Turner dünya çapında üne kavuştu. Zor bir çocukluk ve gençlik yaşamış olduğunu dile getiren şarkıcının 1985'te yazılan otobiyografisi 1993 yılında ona ün getiren parçası "What's Love Got to Do With It" adıyla film oldu.