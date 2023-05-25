Giriş Tarihi: 25.05.2023 11:51
Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
11:51
Rock müziğin efsanevi ismi Tina Turner kimdir, öldü mü, neden vefat etti, ölüm sebebi ne? Tina Turner hayatı, biyografisi ne?
Rock'n Roll Kraliçesi Tina Turner'den sevenlerini üzecek acı haber geldi. Rock müziği genç, yaşlı her kesimden binlerce insana sevdirmeyi başaran ünlü müzisyenin hayat yolculuğu bugün sona erdi, Rock'n Roll'da bir çınar daha devrildi. Ünlü sanatçının vefat haberi sonrası Tina Turner kimdir, hayatı, öldü mü, neden vefat etti soruları araştırılıyor. ABD'li sanatçının şarkılarının hafızalardan uzun yıllar boyunca silinmesi mümkün olmayacak gözüküyor. Peki, Tina Turner kimdir, öldü mü, neden öldü? İşte cevabı…