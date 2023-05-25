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Giriş Tarihi: 25.05.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 11:51

Rock müziğin efsanevi ismi Tina Turner kimdir, öldü mü, neden vefat etti, ölüm sebebi ne? Tina Turner hayatı, biyografisi ne?

Rock'n Roll Kraliçesi Tina Turner'den sevenlerini üzecek acı haber geldi. Rock müziği genç, yaşlı her kesimden binlerce insana sevdirmeyi başaran ünlü müzisyenin hayat yolculuğu bugün sona erdi, Rock'n Roll'da bir çınar daha devrildi. Ünlü sanatçının vefat haberi sonrası Tina Turner kimdir, hayatı, öldü mü, neden vefat etti soruları araştırılıyor. ABD'li sanatçının şarkılarının hafızalardan uzun yıllar boyunca silinmesi mümkün olmayacak gözüküyor. Peki, Tina Turner kimdir, öldü mü, neden öldü? İşte cevabı…

Rock’n Roll bir kraliçesini daha sonsuzluğa uğurluyor! Tina Turner kimdir, öldü mü, neden vefat etti, ölüm sebebi ne?

Grammy Ödüllü ünlü sanatçı Tina Turner kimdir, öldü mü, neden öldü araştırılıyor. Rock müziğin kraliçesi bugün evinde hayata gözlerini yumdu. Vefat haberinin duyurulmasının ardından hayranları üzücü haberle sarsılırken Tina Turner hayatı, biyografisi merak edilmeye başladı. Ülkemizde de azımsanmayacak derece de hayranı bulunan Tina Turner kimdir, öldü mü, kaç yaşında vefat etti? İşe, cevabı…

Rock’n Roll bir kraliçesini daha sonsuzluğa uğurluyor! Tina Turner kimdir, öldü mü, neden vefat etti, ölüm sebebi ne?

TİNA TURNER NEDEN ÖLDÜ?

Rock müziğin dünyaca ünlü ismi Rock'n Roll Kraliçesi lakaplı ABD'li sanatçı Tina Turner, 83 yaşında İsviçre'de hayatını kaybetti. Turner'ın Sözcüsü, "Rock'n Roll Kraliçesi Tina Turner, İsviçre'nin Zürih yakınlarındaki Kusnacht'taki evinde uzun bir hastalıktan sonra bugün 83 yaşında huzur içinde öldü. Onunla birlikte dünya bir müzik efsanesini ve bir rol modelini kaybetti" dedi. Turner'ın bir süredir hastalıklarla mücadele ettiği biliniyordu.

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Rock’n Roll bir kraliçesini daha sonsuzluğa uğurluyor! Tina Turner kimdir, öldü mü, neden vefat etti, ölüm sebebi ne?

TİNA TURNER KİMDİR?
Tina Turner, 26 Kasım 1939 tarihinde Nutbush-Tennessee'de dünyaya geldi. Gerçek adı Annie Mae Bullock olan sanatçı, St. Louise'deki gece kulüplerinde şarkı söyledi, daha sonradan evlendiği gitarist Ike Turner tarafından keşfedildi. 1956'da Ike Turner'ın grubuna geri vokal olarak katılmasıyla başlayan ilişkileri evlilikle sonuçlandı. Fakat Ike ile olan evlilikleri 1975'te son buldu.

Rock’n Roll bir kraliçesini daha sonsuzluğa uğurluyor! Tina Turner kimdir, öldü mü, neden vefat etti, ölüm sebebi ne?

1983'te plak şirketini değiştirdi. Al Green'in "Let's Stay Together" parçasını söyleyen Tina Turner bu parçayla İngiltere Top 10'e girmeyi başardı. "What's Love Got to With It" parçası İngiltere listelerinde 3 numara olurken Amerika'da liste başı oldu. Bu parçanın yer aldığı albümle En İyi Albüm ve En İyi Kadın Pop Vokal dalında 2 Grammy ödülü kazandı.

1984'te Turner "Mad Max Beyond The Thunderdome" filminde oynadı. Turner'ın bir sonraki hiti "We Don't Need Another Hero" parçası da aynı filmde kullanıldı. Ertesi yıl Mick Jagger ile bir düet yapan Turner dünya çapında üne kavuştu. Zor bir çocukluk ve gençlik yaşamış olduğunu dile getiren şarkıcının 1985'te yazılan otobiyografisi 1993 yılında ona ün getiren parçası "What's Love Got to Do With It" adıyla film oldu.

Rock’n Roll bir kraliçesini daha sonsuzluğa uğurluyor! Tina Turner kimdir, öldü mü, neden vefat etti, ölüm sebebi ne?

1995 yılında Tina Turner, James Bond filmi "Golden Eye"da filmle aynı adı taşıyan parçayı seslendirdi. Eros Ramazzotti ile 1998 yılında Münih'te düet yaptı. 2013 yılında İsviçre vatandaşlığına geçti, ardından Amerikan vatandaşlığından ayrıldı. 24 Mayıs 2023 tarihinde İsviçre'deki evinde hayatını kaybetti. Rock'n Roll Kraliçesi lakaplı ABD'li sanatçının uzun süredir rahatsız olduğu biliniyordu.

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