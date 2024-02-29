Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura çekimi tarihi: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

EN FAZLA ALIM TEMİZLİK-GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROLARINA YAPILACAK
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 8 bin işçi alımında kontenjan dağılımı belli oldu. En fazla alım güvenlik görevlisi (3.250) ve temizlik görevlisi (3.550) kadrolarına yapılacak.
İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı alım yapılacak meslek grupları ve kadro dağılımları;
Temizlik görevlisi: 3.550
Güvenlik görevlisi: 3.250
Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84
Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127
Elektrikçi (genel): 144
Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143
İnşaat boyacısı/boyacı: 64
Klinik destek elemanı: 600
Marangoz: 32
Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2
Oto elektrikçisi: 2
Otomotiv kaportacısı: 2