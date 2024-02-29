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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura çekimi tarihi: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 10:46

Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura çekimi tarihi: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekim tarihi, başvuru yapan adayların gündeminde. Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere başvurular İŞKUR üzerinde tamamlandı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, onarım ve arıza giderme elemanı, elektrikçi, tesisatçı, boyacı, marangoz, oto elektrikçisi gibi kadrolara başvuru yapanlar kura çekim tarihi ve yerini öğrenmek istiyor. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar arasında kura çekimi yapılacak. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte İŞKUR 8 bin işçi kura çekim tarihi ve yeri.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura çekimi tarihi: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için gözler kura çekimine çevrildi. Alımlar, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasında İŞKUR kura çekilişi ile belirlenecek. Bakanlık tarafından belirlenen kadrolara başvuru yapanlar ise kura tarihi ve yerini öğrenmek istiyor. Temizlik görevlisi ilanı için en az 5 yıllık ilkokul şartı aranıyor. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura çekimi tarihi: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alım başvuruları tamamlandı.

İlanda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacağı belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura çekimi tarihi: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİYLE BELİRLENECEK
İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura çekimi tarihi: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

EN FAZLA ALIM TEMİZLİK-GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROLARINA YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 8 bin işçi alımında kontenjan dağılımı belli oldu. En fazla alım güvenlik görevlisi (3.250) ve temizlik görevlisi (3.550) kadrolarına yapılacak.

İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı alım yapılacak meslek grupları ve kadro dağılımları;

Temizlik görevlisi: 3.550

Güvenlik görevlisi: 3.250

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura çekimi tarihi: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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