Sakla Beni 18. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayında olacak?

SAKLA BENİ 17. BÖLÜM ÖZETİ

İncila'nın isteği herkesi şaşkına çevirirken, evdeki gücünü kaybetmekten korkan Naz bu isteği kabul etmeye yanaşmaz ve aralarında büyük bir çatışma çıkar. Mete onları sakinleştirmeye çalışırken, İncila onu çektiği acıları anlamamakla ve görmezden gelmekle suçlar. Esas amacı kendi hayatına sahip çıkmak olan İncila, ondan bu büyük gerçeği saklayanlara duyduğu öfkeyi bastıramaz.