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Giriş Tarihi: 23.02.2024 01:50 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 01:50

Sakla Beni 18. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayında olacak?

Sakla Beni 18. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisi 22 Şubat 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in yer aldığı yapımda bu hafta hayatı hakkında bildiği her şeyin yalan olduğunu öğrenen İncila'nın yeni hayatına alışma ve geçmişten intikam alma mücadelesini izlerken. Mete ve İncala aşkında da dönülmez bir yola girilmiştir. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden izleyiciler fragmanı sorgulamaya başladı. Peki; Star TV ile Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Sakla Beni 18. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayında olacak?

Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? şeklinde araştırmalarına başlayan izleyiciler dizinin 18. bölüm fragmanını araştırmaya koyuldu. Son bölümüyle herkesi merakta bırakan dizide İncala geçmişin intikamını almak için söz verirken Mete'yle olan aşkında da dönülmez yollara girilmiştir. Yeni bölüm için heyecanlanan izleyiciler araştırmaya koyuldu. İşte, Star TV ile Sakla Beni 18. bölüm fragmanı izle

Sakla Beni 18. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayında olacak?

SAKLA BENİ 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Sakla Beni 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Sakla Beni 18. bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız:

https://www.startv.com.tr/dizi/sakla-beni/fragmanlar

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Sakla Beni 18. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayında olacak?

SAKLA BENİ 17. BÖLÜM ÖZETİ

İncila'nın isteği herkesi şaşkına çevirirken, evdeki gücünü kaybetmekten korkan Naz bu isteği kabul etmeye yanaşmaz ve aralarında büyük bir çatışma çıkar. Mete onları sakinleştirmeye çalışırken, İncila onu çektiği acıları anlamamakla ve görmezden gelmekle suçlar. Esas amacı kendi hayatına sahip çıkmak olan İncila, ondan bu büyük gerçeği saklayanlara duyduğu öfkeyi bastıramaz.

Sakla Beni 18. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayında olacak?

İncila'nın yıllardan beri çok üzüldüğünü düşünen Atıf, torununa desteğini hissettirir. Mete ve İncila yaşanan son gelişmelerle birlikte aşklarının daha da imkansız hale geldiğini görmenin üzüntüsünü yaşarlar. İncila'nın kendi torunu olmadığını öğrenen Osman, suçlu gördüğü kişileri cezalandırmak için harekete geçerken, Mete ve İncila büyük bir tehlikeyle baş başa kalır.

Sakla Beni 18. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayında olacak?
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