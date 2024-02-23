Sakla Beni 18. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayında olacak?

Giriş Tarihi: 23.02.2024 01:50
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
01:50
Sakla Beni 18. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisi 22 Şubat 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in yer aldığı yapımda bu hafta hayatı hakkında bildiği her şeyin yalan olduğunu öğrenen İncila'nın yeni hayatına alışma ve geçmişten intikam alma mücadelesini izlerken. Mete ve İncala aşkında da dönülmez bir yola girilmiştir. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden izleyiciler fragmanı sorgulamaya başladı. Peki; Star TV ile Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...