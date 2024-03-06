SANDIK KOKUSU 14. BÖLÜM 1. FRAGMANI: Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak merak ediliyor. OÖzge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili'nin başrollerini paylaştığı yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artarken yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam 14. bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar.