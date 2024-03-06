Giriş Tarihi: 06.03.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
23:09
SANDIK KOKUSU 14. BÖLÜM 1. FRAGMANI: Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Sandık Kokusu 14. bölüm fragmanı için Show TV ekranları başında yerler alındı. Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili'nin paylaştığı Sandık Kokusu dizisi yeni bölümleri ile her hafta salı seyircisiyle buluşuyor. Dizide üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesi anlatılıyor. Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Sandık Kokusu fragman izle ekranı ve son bölüme dair merak edilenler.