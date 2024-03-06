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Haberler Fotohaber SANDIK KOKUSU 14. BÖLÜM 1. FRAGMANI: Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 23:09 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 23:09

SANDIK KOKUSU 14. BÖLÜM 1. FRAGMANI: Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Sandık Kokusu 14. bölüm fragmanı için Show TV ekranları başında yerler alındı. Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili'nin paylaştığı Sandık Kokusu dizisi yeni bölümleri ile her hafta salı seyircisiyle buluşuyor. Dizide üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesi anlatılıyor. Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Sandık Kokusu fragman izle ekranı ve son bölüme dair merak edilenler.

SANDIK KOKUSU 14. BÖLÜM 1. FRAGMANI: Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak merak ediliyor. OÖzge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili'nin başrollerini paylaştığı yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artarken yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam 14. bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar.

SANDIK KOKUSU 14. BÖLÜM 1. FRAGMANI: Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili'nin paylaştığı Sandık Kokusu bu hafta 13. bölümü ile ekrana geliyor.

6 Mart 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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SANDIK KOKUSU 14. BÖLÜM 1. FRAGMANI: Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

SANDIK KOKUSU 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Sandık Kokusu dizisi fragmanı yayınladığında aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/sandik-kokusu

SANDIK KOKUSU 14. BÖLÜM 1. FRAGMANI: Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Atilla'nın Ozan adına Karsu'ya mesaj attığı ortaya çıkınca Karsu sinirlenir ve Atilla bir açıklama yapmak zorunda kalır. Atilla'nın Ozan adına Karsu'ya mesaj attığı ortaya çıkınca Karsu sinirlenir ve Atilla bir açıklama yapmak zorunda kalır. Lale evine döndüğünde Atilla ile arasında olanları düşünür.

SANDIK KOKUSU 14. BÖLÜM 1. FRAGMANI: Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Atilla'nın gerçek kimliğini öğrenmek Lale'yi nasıl etkileyecektir? Bildiklerini saklayabilecek midir? Reha ortalığı karıştırmak için hazırdır. Atilla'nın sırrını öğrenir öğrenmez soluğu Hasan'ın yanında alır.

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