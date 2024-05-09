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Haberler Fotohaber SANDIK KOKUSU 22. BÖLÜM 1. FRAGMANI TAKİP! Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 00:26 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 00:26

SANDIK KOKUSU 22. BÖLÜM 1. FRAGMANI TAKİP! Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

Sandık Kokusu 22. bölüm fragmanı için Show TV ekranlarına dönüldü. Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili'nin paylaştığı Sandık Kokusu dizisi yeni bölümleri ile her hafta salı seyircisiyle buluşuyor. Dizide üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesi anlatılıyor. Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Sandık Kokusu yeni bölüm fragman ekranı ve son bölüme dair merak edilenler.

SANDIK KOKUSU 22. BÖLÜM 1. FRAGMANI TAKİP! Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak merak ediliyor. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili'nin başrollerini paylaştığı yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artarken yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar.

SANDIK KOKUSU 22. BÖLÜM 1. FRAGMANI TAKİP! Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

SANDIK KOKUSU 14. BÖLÜM FRAGMANI

Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Sandık Kokusu dizisi yeni bölüm fragmanını sorgulamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/sandik-kokusu

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SANDIK KOKUSU 22. BÖLÜM 1. FRAGMANI TAKİP! Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

SANDIK KOKUSU'NUN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Karsu, çocukları alıp Reha'nın yanına taşınma kararı alır. Karsu ve çocukların gelişi başta Reha'yı çok sevindirse de acaba işler istediği gibi gidecek midir?

SANDIK KOKUSU 22. BÖLÜM 1. FRAGMANI TAKİP! Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

Hasan'ın illegal işlerden elini çekmesi bazı ortaklarını rahatsız eder. Ortaklardan biri olan Süleyman, işlerin devam etmesi için Hasan'ı tehdit eder.

SANDIK KOKUSU 22. BÖLÜM 1. FRAGMANI TAKİP! Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

Karsu, Atilla'dan özür dileyip kendini affettirmek ister ve Atilla'ya bir sürpriz hazırlar. Karsu'nun bu çabasına Atilla'nın tepkisi ne olacaktır?

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