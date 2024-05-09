Giriş Tarihi: 09.05.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
00:26
SANDIK KOKUSU 22. BÖLÜM 1. FRAGMANI TAKİP! Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?
Sandık Kokusu 22. bölüm fragmanı için Show TV ekranlarına dönüldü. Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili'nin paylaştığı Sandık Kokusu dizisi yeni bölümleri ile her hafta salı seyircisiyle buluşuyor. Dizide üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesi anlatılıyor. Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Sandık Kokusu yeni bölüm fragman ekranı ve son bölüme dair merak edilenler.