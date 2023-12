Giriş Tarihi: 11.12.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 15:48

Scorpions Türkiye’ye mi geliyor? Sekiz yıl aradan sonra… Scorpions Türkiye konseri 2024 tarihi

Dünyaca ünlü rock ve heavy metal müzik grubu Scorpions Türkiye konseri ile gündeme geldi. En son sekiz yıl önce ülkemizde konser veren grubun hayranları araştırmalara hız kazandırdı. Still Loving You, Wind of Change gibi hit şarkılara imza atan Scorpions Türkiye'ye mi geliyor belli oldu. Bilet satışı ve konser tarihi için geri sayım başladı. Peki; Scorpions Türkiye konseri 2024 ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, biletler satışa çıktı mı? İşte, tüm ayrıntılar…