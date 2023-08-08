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Haberler Fotohaber ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 9 AĞUSTOS 2023: Çarşamba fırsatları ile ŞOK aktüel ürünlerde Mini led projeksiyon, beyaz eşya çeşitleri, züccaciye ve ev tekstil ürünleri dikkat çekiyor!
Giriş Tarihi: 08.08.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 12:44

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 9 AĞUSTOS 2023: Çarşamba fırsatları ile ŞOK aktüel ürünlerde Mini led projeksiyon, beyaz eşya çeşitleri, züccaciye ve ev tekstil ürünleri dikkat çekiyor!

ŞOK aktüel 9 Ağustos 2023 kataloğu paylaşıldı! Çarşamba indirimleri tam fiyat listesi, alışveriş severler tarafından araştırılmaya başlandı. 9 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile mini led projeksiyon, beyaz eşya çeşitleri, dikey ütü, züccaciye ve ev tekstil ürünleri ile raflarda yerini alıyor. Haftanın yıldızlı ürünleri ile alışveriş listeleri hazırlanıyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları ile Android Smart Led TV, ikili banyo havlu takımı, banyo paspas takımı, oyuncak, kişisel bakım ürünleri ve iç giyim gibi birçok ürün müşterilerle buluşuyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte, 9 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ŞOK aktüel kataloğu 9 Ağustos 2023: Çarşamba günü taşınabilir mini led projeksiyon, beyaz eşya çeşitleri, züccaciye ve ev tekstil ürünleri satışa çıkıyor…

Dev market zinciri ŞOK'ta bu hafta neler var sorusu yeni hafta ile birlikte yanıt aramaya başladı. ŞOK 9 Ağustos Çarşamba aktüel ürünler listesi raflarda yerini alıyor. Bu hafta zincir markette mini led projeksiyon, beyaz eşya çeşitleri, dikey ütü, züccaciye ve ev tekstil ürünleri dikkat çekiyor. Android Smart Led TV, ikili banyo havlu takımı, banyo paspas takımı, oyuncak, kişisel bakım ürünleri ve iç giyim gibi birçok ürün indirimli fiyata alışveriş severlerin beğenisine sunuluyor. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte, ŞOK 9 Ağustos 2023 aktüel kataloğu…

ŞOK aktüel kataloğu 9 Ağustos 2023: Çarşamba günü taşınabilir mini led projeksiyon, beyaz eşya çeşitleri, züccaciye ve ev tekstil ürünleri satışa çıkıyor…
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ŞOK aktüel kataloğu 9 Ağustos 2023: Çarşamba günü taşınabilir mini led projeksiyon, beyaz eşya çeşitleri, züccaciye ve ev tekstil ürünleri satışa çıkıyor…
ŞOK aktüel kataloğu 9 Ağustos 2023: Çarşamba günü taşınabilir mini led projeksiyon, beyaz eşya çeşitleri, züccaciye ve ev tekstil ürünleri satışa çıkıyor…
ŞOK aktüel kataloğu 9 Ağustos 2023: Çarşamba günü taşınabilir mini led projeksiyon, beyaz eşya çeşitleri, züccaciye ve ev tekstil ürünleri satışa çıkıyor…
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