Giriş Tarihi: 08.08.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 12:44

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 9 AĞUSTOS 2023: Çarşamba fırsatları ile ŞOK aktüel ürünlerde Mini led projeksiyon, beyaz eşya çeşitleri, züccaciye ve ev tekstil ürünleri dikkat çekiyor!

ŞOK aktüel 9 Ağustos 2023 kataloğu paylaşıldı! Çarşamba indirimleri tam fiyat listesi, alışveriş severler tarafından araştırılmaya başlandı. 9 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile mini led projeksiyon, beyaz eşya çeşitleri, dikey ütü, züccaciye ve ev tekstil ürünleri ile raflarda yerini alıyor. Haftanın yıldızlı ürünleri ile alışveriş listeleri hazırlanıyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları ile Android Smart Led TV, ikili banyo havlu takımı, banyo paspas takımı, oyuncak, kişisel bakım ürünleri ve iç giyim gibi birçok ürün müşterilerle buluşuyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte, 9 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...