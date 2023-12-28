SON DAKİKA MALATYA DEPREM HABERİ | 27 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile şimdi Malatya’da deprem mi oldu?

Malatya deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem listesinde en son deprem kontrol ediliyor. Şiddet, büyüklük, derinlik ve konum bilgileri gündemdeki yerini aldı. Bölge halkı araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Malatya'da deprem şiddeti kaç, merkez üssü neresi? İşte, 27 Aralık Malatya deprem hakkında merak edilenler...