SON DAKİKA MALATYA DEPREM HABERİ | 27 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile şimdi Malatya’da deprem mi oldu?

Giriş Tarihi: 28.12.2023 01:38
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
06:46
Son Dakika Malatya'da deprem! Yüzyılın felaketi ardından afet bölgesinde artçılar meydana gelmeye devam ediyor. Sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri AFAD son depremler listesi ile depremin merkez üssü ve büyüklüğü bilgilerine erişmeye çalışıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından sismik grafik üzerinden alınan bilgilerinden hareketle Malatya deprem şiddeti ve derinliği öğreniliyor. Deprem Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa gibi illerde de hissedildi. İşte Malatya'da deprem detayları!