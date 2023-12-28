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Haberler Fotohaber SON DAKİKA MALATYA DEPREM HABERİ | 27 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile şimdi Malatya'da deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 28.12.2023 01:38 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 06:46

SON DAKİKA MALATYA DEPREM HABERİ | 27 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile şimdi Malatya'da deprem mi oldu?

Son Dakika Malatya'da deprem! Yüzyılın felaketi ardından afet bölgesinde artçılar meydana gelmeye devam ediyor. Sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri AFAD son depremler listesi ile depremin merkez üssü ve büyüklüğü bilgilerine erişmeye çalışıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından sismik grafik üzerinden alınan bilgilerinden hareketle Malatya deprem şiddeti ve derinliği öğreniliyor. Deprem Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa gibi illerde de hissedildi. İşte Malatya'da deprem detayları!

SON DAKİKA MALATYA DEPREM HABERİ | 27 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile şimdi Malatya’da deprem mi oldu?

Malatya deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem listesinde en son deprem kontrol ediliyor. Şiddet, büyüklük, derinlik ve konum bilgileri gündemdeki yerini aldı. Bölge halkı araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Malatya'da deprem şiddeti kaç, merkez üssü neresi? İşte, 27 Aralık Malatya deprem hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA MALATYA DEPREM HABERİ | 27 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile şimdi Malatya’da deprem mi oldu?

SON DAKİKA MALATYA'DA DEPREM MEYDANA GELDİ!

27 Aralık saat 10.55'te meydana gelen deprem Malatya Doğanşehir'de gerçekleşti. Depremin şiddeti AFAD tarafından 4.3 olarak ölçüldü.

Sarsıntı yerin 9.69 km derininde gerçekleşti.

İşte sarsıntıya dair merak edilen bilgiler:

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SON DAKİKA MALATYA DEPREM HABERİ | 27 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile şimdi Malatya’da deprem mi oldu?

MALATYA DEPREM

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Doğanşehir (Malatya)

Tarih:2023-12-27 Saat:10:55:12 TSİ

Derinlik:9.69 km

SON DAKİKA MALATYA DEPREM HABERİ | 27 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile şimdi Malatya’da deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA MALATYA DEPREM HABERİ | 27 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile şimdi Malatya’da deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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