EN SON DEPREMLER LİSTESİ 18 Aralık 2023 PAZARTESİ || Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri araştırılıyor. Kahramanmaraş depremleri sonrası gündemden düşmeyen listelerde, irili ufaklı tüm sarsıntılar yer alıyor. Depremin merkez üssü, konumu, şiddeti/büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar bu siteler üzerinden öğrenilebiliyor. Özellikle geçtiğimiz gece yaşanan Gümüşhane depremi ve İstanbul'da hissedilen 4.1 büyüklüğündeki Yalova depremi sonrası az önce deprem mi oldu, nerede sorusu hızla yanıt aramaya başladı. Son dakika deprem haberleri ile en son deprem verileri ortaya çıkıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 18 Aralık Son depremler listesi…