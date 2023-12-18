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Haberler Fotohaber EN SON DEPREMLER LİSTESİ 18 Aralık 2023 PAZARTESİ || Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler
Giriş Tarihi: 18.12.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 08:08

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 18 Aralık 2023 PAZARTESİ || Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri araştırılıyor. Kahramanmaraş depremleri sonrası gündemden düşmeyen listelerde, irili ufaklı tüm sarsıntılar yer alıyor. Depremin merkez üssü, konumu, şiddeti/büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar bu siteler üzerinden öğrenilebiliyor. Özellikle geçtiğimiz gece yaşanan Gümüşhane depremi ve İstanbul'da hissedilen 4.1 büyüklüğündeki Yalova depremi sonrası az önce deprem mi oldu, nerede sorusu hızla yanıt aramaya başladı. Son dakika deprem haberleri ile en son deprem verileri ortaya çıkıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 18 Aralık Son depremler listesi…

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 18 Aralık 2023 PAZARTESİ || Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

Son dakika deprem haberleri gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Başta Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelenler olmak üzere ülke genelindeki tüm sarsıntılar yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son olarak Gümüşhane depremi ve İstanbul'da hissedilen Yalova depremi vatandaşlarda endişe ve paniğe neden oldu. Peki; Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde? İşte, 16 Aralık 2023 Son depremler listesi.

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 18 Aralık 2023 PAZARTESİ || Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

YALOVA'DA KORKUTAN DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gece yarısı Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17 Aralık Pazar akşamı saat 23.53'de yaşanan depremin merkez üssü Yalova, Çınarcık olarak kayıtlara geçti.

Korkutan deprem İstanbul başta olmak üzere merkez üssüne yakın konumda olan çevre illerden de şiddetli bir hissedildi.

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EN SON DEPREMLER LİSTESİ 18 Aralık 2023 PAZARTESİ || Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

AFAD VERİLERİ İLE MARMARA DENİZİ - YALOVA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Yer: Marmara Denizi - [08.52 km] Çınarcık (Yalova)

Tarih: 2023-12-17

Saat: 23:53:52 TSİ

Enlem: 40.72167 N

Boylam: 29.09944 E

Derinlik: 11.18 km

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 18 Aralık 2023 PAZARTESİ || Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

GÜMÜŞHANE'DE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 18 Aralık 2023 PAZARTESİ || Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor.

Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

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