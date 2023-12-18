EN SON DEPREMLER LİSTESİ 18 Aralık 2023 PAZARTESİ || Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

Son dakika deprem haberleri gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Başta Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelenler olmak üzere ülke genelindeki tüm sarsıntılar yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son olarak Gümüşhane depremi ve İstanbul'da hissedilen Yalova depremi vatandaşlarda endişe ve paniğe neden oldu. Peki; Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde? İşte, 16 Aralık 2023 Son depremler listesi.