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Haberler Fotohaber ANBEAN SON DEPREMLER 2 Ocak 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:42

ANBEAN SON DEPREMLER 2 Ocak 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

En son depremler 2 Ocak 2024 Salı günü yaşanan sarsıntıların ardından gündemde. Tunceli, Hakkari ve İzmir'de meydana gelen sarsıntıları hissedenler listeye yönelmiş durumda. AFAD ile Kandilli Rasathanesi sisteminden öğrenilen son dakika deprem listesi ile merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri kontrol edilebiliyor. Peki, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, son depremler listesi…

ANBEAN SON DEPREMLER 2 Ocak 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son Dakika deprem mi oldu 2 Ocak bugün sarsıntı hissedenlerin araştırdığı konular arasında. Yüzyılın felaketi ardından afet bölgesinde yaşanan artçıların yanı sıra Akdeniz, Ege ve Marmara üzerinde meydana gelen depremler ciddiyetini koruyor. Son depremler AFAD ve Kandilli ile öğreniliyor. İşte, son depremler listesi ile yaşanan en son depreme dair merak edilenler...

ANBEAN SON DEPREMLER 2 Ocak 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

#DEPREM Büyüklük:3.9 (Mw) Yer:Yüksekova (Hakkari) Tarih:2024-01-01 Saat:22:54:33 TSİ Enlem:37.52472 N Boylam:44.01861 E Derinlik:9.46 km

#DEPREM Büyüklük:4.2 (Mw) Yer:Pülümür (Tunceli) Tarih:2024-01-01 Saat:16:28:18 TSİ Enlem:39.55528 N Boylam:39.98111 E Derinlik:8.7 km

#DEPREM IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 01.01.2024, 18:34:26 TSİ Büyüklük: 3.2 Derinlik: 5.6 km

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ANBEAN SON DEPREMLER 2 Ocak 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Son depremler listesi ile öğrenilen deprem mi oldu bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemiyle öğreniliyor. Listede depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşılıyor.

3 ve üzerinde olan depremler de ilgili kurumların sosyal medya hesaplarında görülebiliyor.

ANBEAN SON DEPREMLER 2 Ocak 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ANBEAN SON DEPREMLER 2 Ocak 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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