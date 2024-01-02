Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
11:42
ANBEAN SON DEPREMLER 2 Ocak 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
En son depremler 2 Ocak 2024 Salı günü yaşanan sarsıntıların ardından gündemde. Tunceli, Hakkari ve İzmir'de meydana gelen sarsıntıları hissedenler listeye yönelmiş durumda. AFAD ile Kandilli Rasathanesi sisteminden öğrenilen son dakika deprem listesi ile merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri kontrol edilebiliyor. Peki, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, son depremler listesi…