ANBEAN SON DEPREMLER 23 Aralık 2023 Cumartesi: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Son dakika deprem haberleri en ufak bir sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelenler başta olmak üzere ülke genelindeki tüm sarsıntılar vatandaşlarda endişe ve paniğe neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da da hissedilen Yalova depremi sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri inceleniyor. Peki; Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde? İşte, 23 Aralık 2023 Son depremler listesi.