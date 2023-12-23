ANBEAN SON DEPREMLER 23 Aralık 2023 Cumartesi: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri gündemden düşmüyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlanan listelerde, irili ufaklı tüm sarsıntılar yer alıyor. Bu siteler üzerinden depremin merkez üssü, konumu, şiddeti/büyüklüğü ve derinliği gibi detaylara erişilebiliyor. Beklenen büyük İstanbul depremi için uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelirken az önce deprem mi oldu, nerede sorusuna yanıt aranıyor. En son deprem verileri son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 23 Aralık Son depremler listesi…