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Haberler Fotohaber ANBEAN SON DEPREMLER 23 Aralık 2023 Cumartesi: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 08:10

ANBEAN SON DEPREMLER 23 Aralık 2023 Cumartesi: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri gündemden düşmüyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlanan listelerde, irili ufaklı tüm sarsıntılar yer alıyor. Bu siteler üzerinden depremin merkez üssü, konumu, şiddeti/büyüklüğü ve derinliği gibi detaylara erişilebiliyor. Beklenen büyük İstanbul depremi için uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelirken az önce deprem mi oldu, nerede sorusuna yanıt aranıyor. En son deprem verileri son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 23 Aralık Son depremler listesi…

Son depremler 23 Aralık 2023 Cumartesi: Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Son dakika deprem haberleri en ufak bir sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelenler başta olmak üzere ülke genelindeki tüm sarsıntılar vatandaşlarda endişe ve paniğe neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da da hissedilen Yalova depremi sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri inceleniyor. Peki; Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde? İşte, 23 Aralık 2023 Son depremler listesi.

Son depremler 23 Aralık 2023 Cumartesi: Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

SİVAS'TA DEPREM MEYDANA GELDİ!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Sivas ili Gürün ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22 Aralık Cuma saat 21.06'da meydana gelen deprem, yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.

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Son depremler 23 Aralık 2023 Cumartesi: Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

KANDİLLİ VERİLERİ İLE SİVAS DEPREM BİLGİLERİ

KULAHLI-GURUN (SIVAS)

Tarih: 22.12.2023

Saat: 21:06:40 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 5.0 km

Derinlik: 11.18 km

Son depremler 23 Aralık 2023 Cumartesi: Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor.

Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

Son depremler 23 Aralık 2023 Cumartesi: Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

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