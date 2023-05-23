Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber CANLI SON DEPREMLER 23 Mayıs 2023 Salı listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 23.05.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 10:16

CANLI SON DEPREMLER 23 Mayıs 2023 Salı listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler 23 Mayıs Salı listesi bugün de Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan küçük ve büyük sarsıntılar sebebiyle takip ediliyor. Yüzyılın felaketinde afet bölgesinde artçılar devam ederken Antalya ve İzmir gibi şehirlerde yaşanan sarsıntılar bölge halkını endişelendirdi. Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. Merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile paylaşılıyor. İşte, 23 Mayıs 2023 son depremler listesi…

CANLI SON DEPREMLER 23 Mayıs 2023 Salı listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı etkilere neden olan felaketin ardından Adana, Malatya, Hatay gibi illerde yoğun artçı sarsıntılar devam ediyor. 23 Mayıs bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları her sarsıntı ardından yanıt arıyor. Son dakika depremler listede kayıt altına alınıyor. İşte, 23 Mayıs 2023 Salı son depremler listesi...

CANLI SON DEPREMLER 23 Mayıs 2023 Salı listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN ARTÇI DEPREMLER!

Son depremler listesine göre Kahramanmaraş merkezli çeşitli ilçelerde 3.5 ve üzerinde yoğun artçılar devam ediyor. Son olarak gece saatlerinde Göksun merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

AFAD tarafından depremlerin derinliği 6.98 km olarak ölçüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI SON DEPREMLER 23 Mayıs 2023 Salı listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI SON DEPREMLER 23 Mayıs 2023 Salı listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI SON DEPREMLER 23 Mayıs 2023 Salı listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD listeleriyle paylaşılan son depremler merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile paylaşılıyor. Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay, Malatya, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis gibi illerde artçılar meydana gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA