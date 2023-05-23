Giriş Tarihi: 23.05.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 10:16

CANLI SON DEPREMLER 23 Mayıs 2023 Salı listesi: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler 23 Mayıs Salı listesi bugün de Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan küçük ve büyük sarsıntılar sebebiyle takip ediliyor. Yüzyılın felaketinde afet bölgesinde artçılar devam ederken Antalya ve İzmir gibi şehirlerde yaşanan sarsıntılar bölge halkını endişelendirdi. Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. Merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile paylaşılıyor. İşte, 23 Mayıs 2023 son depremler listesi…