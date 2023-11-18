Giriş Tarihi: 18.11.2023 07:06 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 07:56

SON DEPREMLER LİSTESİ 18 KASIM 2023: Elazığ sallandı! Afad ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi 18 Kasım 2023 Cumartesi günü yayınlandı. Afad ve Kandilli verilerine göre son dakika depremleri liste liste açıklanıyor. Ülkemizin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yüzyılın felaketinden etkilenen Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adıyaman merkezli artçı depremler zaman zaman meydana gelmeye devam ediyor. Öte yandan Marmara, Ege, Akdeniz merkezli sarsıntılar gündemde.Peki, Afad ve Kandilli verilerine göre son depremler nerede oldu? İşte, 18 Kasım son depremler listesi…