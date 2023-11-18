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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER LİSTESİ 18 KASIM 2023: Elazığ sallandı! Afad ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 18.11.2023 07:06 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 07:56

SON DEPREMLER LİSTESİ 18 KASIM 2023: Elazığ sallandı! Afad ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi 18 Kasım 2023 Cumartesi günü yayınlandı. Afad ve Kandilli verilerine göre son dakika depremleri liste liste açıklanıyor. Ülkemizin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yüzyılın felaketinden etkilenen Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adıyaman merkezli artçı depremler zaman zaman meydana gelmeye devam ediyor. Öte yandan Marmara, Ege, Akdeniz merkezli sarsıntılar gündemde.Peki, Afad ve Kandilli verilerine göre son depremler nerede oldu? İşte, 18 Kasım son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ 18 KASIM 2023: Elazığ sallandı! Afad ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi 18 Kasım araştırılıyor. Her geçen gün artan deprem haberlerine bir yenisi eklenerek devam ediyor. . Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Yaşanan depremin merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü, derinliği sorgulanıyor. Peki; 18 Kasım az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte; en son depremler listesi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 18 KASIM 2023: Elazığ sallandı! Afad ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi 18 Kasım araştırılıyor. Her geçen gün artan deprem haberlerine bir yenisi eklenerek devam ediyor. . Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Yaşanan depremin merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü, derinliği sorgulanıyor. Peki; 18 Kasım az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte; en son depremler listesi.

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SON DEPREMLER LİSTESİ 18 KASIM 2023: Elazığ sallandı! Afad ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD listeleriyle paylaşılan son depremler merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile paylaşılıyor. Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay, Malatya, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis gibi illerde artçılar meydana gelmeye devam ediyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ 18 KASIM 2023: Elazığ sallandı! Afad ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER 18 KASIM 2023 CUMARTESİ LİSTESİ

Türkiye genelinde tüm fay hatları üzerinde gerçekleşen büyük ve küçük tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor.

Sismik grafik üzerinde ölçülen depremin merkez üssü, konumu, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği paylaşılıyor. 3 ve üzerindeki depremler sosyal medya üzerinde de vatandaşlar ile buluşuyor. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

SON DEPREMLER LİSTESİ 18 KASIM 2023: Elazığ sallandı! Afad ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

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