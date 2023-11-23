Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak? 2023 Spotify Wrapped yılsonu özeti nasıl bakılır, hangi ayları kapsıyor?
Giriş Tarihi: 23.11.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 23:40

Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak? 2023 Spotify Wrapped yılsonu özeti nasıl bakılır, hangi ayları kapsıyor?

Spotify Wrapped 2023 ne zaman yayınlanacak soruları, uygulamanın sıkı kullanıcıları tarafından Kasım ayının sonuna gelmemizle birlikte yanıt aramaya başladı. Wrapped, Kasım ayının sonu ve Aralık ayının başında yayımlanırken, yayımlandığı yıl kullanıcının en çok hangi şarkıcı, tür ve grubu dinlediğini gösteriyor. Özellikle sosyal medyada sürekli olarak kullanıcılar kendi yılsonu özetlerini birbirleriyle kıyaslamayı oldukça seviyor. Peki, 2023 Spotify Wrapped ne zaman? Spotify Wrapped nasıl bakılır, hangi ayları kapsıyor? İşte, konu hakkında detaylar

Spotify Wrapped yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2023 Spotify Wrapped özeti nasıl bakılır, hangi ayları kapsıyor?

Spotify Wrapped ne zaman 2023 sorusu kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Her yıl Kasım – Aralık aylarında yayımlanan yılsonu özetinde kullanıcıların en çok dinlediği müzisyenler, kaç saat dinledikleri ve hangi türe en çok zaman tanıdığı yer alıyor.

Spotify Wrapped yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2023 Spotify Wrapped özeti nasıl bakılır, hangi ayları kapsıyor?

SPOTIFY WRAPPED YAYINLADI MI, BELLİ OLDU MU?

Spotify müzik dinleme platformu her yılsonunda kullanıcılarının dinledikleri müzikleri ve istatistiklerini derleyerek Spotify Wrapped adlı yıl özeti şeklinde sunuyor.

Kullanıcının 2023 yılı boyunca hangi şarkıyı, hangi müzik türünü ne kadar, kaç dakika dinlediğini listeler halinde sunan Spotif Wrapped'e erişmek isteyenler, listeyi nereden görebileceklerini merak ediyor.

İşte, 2023 Spotify Wrapped yıl özeti ile ilgili detaylar şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Spotify Wrapped yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2023 Spotify Wrapped özeti nasıl bakılır, hangi ayları kapsıyor?

2023 SPOTIFY WRAPPED NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Spotify Wrapped 2023'ün gelecek hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

2023 yılsonu özeti, 30 Kasım tarihinde kullanıcılarla paylaşılmıştı.

Spotify Wrapped yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2023 Spotify Wrapped özeti nasıl bakılır, hangi ayları kapsıyor?

SPOTIFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped, Spotify'ın viral bir pazarlama kampanyasıdır. 2016'dan bu yana her yıl Aralık ayı başında yayınlanan kampanya, Spotify kullanıcılarının geçtiğimiz yıl boyunca platformdaki faaliyetlerine ilişkin verileri derlemesini sağlıyor ve onları sosyal medyada paylaşmaya davet ediyor.

Kullanıcılar Spotify Wrapped ile en çok dinlediği şarkıları görebilirken, 2022 yılı özetlerini sosyal medya hesaplarında arkadaşlarıyla da paylaşabiliyor.

Spotify Wrapped yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2023 Spotify Wrapped özeti nasıl bakılır, hangi ayları kapsıyor?

SPOTIFY YILSONU ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2023" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2023 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.

Bunun dışında, Spotify'ın gönderdiği mail yolundan kullanıcılar Wrapped 2023'e bakabilir.

SON DAKİKA