Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak? 2023 Spotify Wrapped yılsonu özeti nasıl bakılır, hangi ayları kapsıyor?

Spotify Wrapped 2023 ne zaman yayınlanacak soruları, uygulamanın sıkı kullanıcıları tarafından Kasım ayının sonuna gelmemizle birlikte yanıt aramaya başladı. Wrapped, Kasım ayının sonu ve Aralık ayının başında yayımlanırken, yayımlandığı yıl kullanıcının en çok hangi şarkıcı, tür ve grubu dinlediğini gösteriyor. Özellikle sosyal medyada sürekli olarak kullanıcılar kendi yılsonu özetlerini birbirleriyle kıyaslamayı oldukça seviyor. Peki, 2023 Spotify Wrapped ne zaman? Spotify Wrapped nasıl bakılır, hangi ayları kapsıyor? İşte, konu hakkında detaylar