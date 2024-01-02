Survivor All Star Berna Canbeldek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Berna Canbeldek’in biyografisi

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Berna Canbeldek ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Kırmızı takımda yarışacak olan Berna Canbeldek 'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. SMS oylamasının olmadığı yeni sezonda nasıl bir performans sergileceği merak edilen ünlü isim hakkında "Berna Canbeldek kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular merak ediliyor. İşte detaylar…