Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:10
Survivor All Star Berna Canbeldek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Berna Canbeldek’in biyografisi
TV8'de yılın ilk günü seyircilere merhaba diyecek olan Survivor bu yıl All Star formatında kırmızı ve mavi takımlar ile SMS oylaması olmadan gerçekleşecek. Kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alan Berna Canbeldek, geçtiğimiz yılların hafızalara kazınan isimlerinden birisi. Survivor 2014'te Sahra Işık'la ettiği kavga sonrası diskalifiye edilen, sakatlandığı için 'Survivor 2018'e veda eden Berna Canbeldek kimdir, kaç yaşında nereli, ne iş yapıyor gibi sorularla araştırılmaya başladı. İşte, detaylar…