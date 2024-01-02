Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor All Star Berna Canbeldek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Berna Canbeldek’in biyografisi
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:10 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:10

Survivor All Star Berna Canbeldek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Berna Canbeldek’in biyografisi

TV8'de yılın ilk günü seyircilere merhaba diyecek olan Survivor bu yıl All Star formatında kırmızı ve mavi takımlar ile SMS oylaması olmadan gerçekleşecek. Kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alan Berna Canbeldek, geçtiğimiz yılların hafızalara kazınan isimlerinden birisi. Survivor 2014'te Sahra Işık'la ettiği kavga sonrası diskalifiye edilen, sakatlandığı için 'Survivor 2018'e veda eden Berna Canbeldek kimdir, kaç yaşında nereli, ne iş yapıyor gibi sorularla araştırılmaya başladı. İşte, detaylar…

Survivor All Star Berna Canbeldek kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, Berna Canbeldek’in hayatı ve kariyeri

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Berna Canbeldek ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Kırmızı takımda yarışacak olan Berna Canbeldek 'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. SMS oylamasının olmadığı yeni sezonda nasıl bir performans sergileceği merak edilen ünlü isim hakkında "Berna Canbeldek kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular merak ediliyor. İşte detaylar…

Survivor All Star Berna Canbeldek kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, Berna Canbeldek’in hayatı ve kariyeri

Berna Canbeldek kimdir?

Berna Canbeldek 1990 yılında Almanya`nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin`de eğitim aldı. Yetenekleri arasında dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates bulunmaktadır. Yetenek Sizsiniz Türkiye 2012-2013 finaline ve Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler programlarına katıldı. İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor All Star Berna Canbeldek kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, Berna Canbeldek’in hayatı ve kariyeri

KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Survivor All Star Berna Canbeldek kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, Berna Canbeldek’in hayatı ve kariyeri

KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya

Survivor All Star Berna Canbeldek kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, Berna Canbeldek’in hayatı ve kariyeri
SON DAKİKA