Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3. eleme adayı belli oldu! 29 Nisan Survivor 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor 29 Nisan 2024 Pazartesi dokunulmazlık oyununu kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadel sonucunda belli oluyor. Ödülün hamburger olduğu yarışta, kazanan takım hem dokunulmaz olacak hem de ödülden faydalanacak. Peki, Survivor 29 Nisan 2024 Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte, 3. eleme adayı olan isim!