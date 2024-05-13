Giriş Tarihi: 13.05.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
23:53
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 13 Mayıs Survivor'da ilk eleme adayı belli oluyor!
Survivor eleme adayı 13 Mayıs itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Belirlenen yeni takımların ardından yarış hemen başladı. Nefise ve Seda'nın kaptanlık yaptığı takımlarda kıyasıya mücadele sürerken şampiyonluk yolunda bireyselliğe de pek çok adım atılıyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı soruları arama geçmişlerinde. Peki; TV8 ile Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...