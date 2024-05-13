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Haberler Fotohaber Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 13 Mayıs Survivor'da ilk eleme adayı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 23:53 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 23:53

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 13 Mayıs Survivor'da ilk eleme adayı belli oluyor!

Survivor eleme adayı 13 Mayıs itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Belirlenen yeni takımların ardından yarış hemen başladı. Nefise ve Seda'nın kaptanlık yaptığı takımlarda kıyasıya mücadele sürerken şampiyonluk yolunda bireyselliğe de pek çok adım atılıyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı soruları arama geçmişlerinde. Peki; TV8 ile Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 13 Mayıs Survivor’da ilk eleme adayı belli oluyor!

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu merak konusu. Hızlı elemelerin başladığı süreçte her adım oldukça kritik. Her hafta değişen takımlara adapte olmak da oldukça zorlaşıyor. All Star tansiyonu yükselmeye devam ederken tartışmalar, elemeler ve sakatlıklar gündeme geliyor. Peki; TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, 13 Mayıs Survivor eleme adayı

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 13 Mayıs Survivor’da ilk eleme adayı belli oluyor!

YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU!

Survivor'da kaptanlık oyununu Nefise ve Seda aldı. Böylece mavi takımın kaptanı Seda olurken kırmızı takımın başına Nefise geçti.

İşte, yeni takımlar:

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 13 Mayıs Survivor’da ilk eleme adayı belli oluyor!

MAVİ TAKIM

SEDA

NAGİHAN

HİLMİCEM

ATAKAN

MERVE

ÖZGÜR

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 13 Mayıs Survivor’da ilk eleme adayı belli oluyor!

KIRMIZI TAKIM

BATUHAN

YUNUS EMRE

OGEDAY

NEFİSE

ALEYNA

DAMLACAN

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 13 Mayıs Survivor’da ilk eleme adayı belli oluyor!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu KIRMIZI TAKIM kazandı.

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