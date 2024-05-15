Giriş Tarihi: 15.05.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
07:59
Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı açıklıyor...
Survivor eleme adayı kim oldu sorusu araştırılıyor. Finale sayılı günler kala son düzlükte kalma gitme mücadelesi veren yarışmacılar potaya girmemek için adeta ecel teri döküyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım erkek ve kadın karışık potaya bir takım arkadaşını daha gönderecek. Özgür, Aleyna ile haftanın eleme adayları yavaş yavaş belli olurken kritik gecede mavi ve kırmızı takım arasındaki mücadele takip ediliyor. Peki, 15 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor 3. eleme adayı...