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Haberler Fotohaber Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı açıklıyor...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 07:59

Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı açıklıyor...

Survivor eleme adayı kim oldu sorusu araştırılıyor. Finale sayılı günler kala son düzlükte kalma gitme mücadelesi veren yarışmacılar potaya girmemek için adeta ecel teri döküyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım erkek ve kadın karışık potaya bir takım arkadaşını daha gönderecek. Özgür, Aleyna ile haftanın eleme adayları yavaş yavaş belli olurken kritik gecede mavi ve kırmızı takım arasındaki mücadele takip ediliyor. Peki, 15 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor 3. eleme adayı...

Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı açıklıyor...

Survivor All Star'da 3. eleme adayı ada konseyinde belli oluyor. Yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım potadan kurtulurken kaybeden takım haftanın 3. eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Özgür ve Aleyna'nın ardından eleme potasına gire yeni isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar…

Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı açıklıyor...

Survivor All Star'ın 15 Mayıs tarihli 114. bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan ada konseyinde Survivor eleme adayı kim oldu sorusu 3. isim için yanıt arıyor.

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Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı açıklıyor...

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1-ÖZGÜR

2-ALEYNA

Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı açıklıyor...

15 MAYIS 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un nefes kesen mücadelesinde, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı açıklıyor...

SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gerilimin hiç eksik olmadığı Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı bu gecenin sonunda belli olacak.

Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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