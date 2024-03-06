Survivor kim elendi? 6 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

Giriş Tarihi: 06.03.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
11:32
Survivor All Star 6 Mart Çarşamba yayınında, eleme adayları düelloya çıkıyor. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme düellosu öncesinde iletişim oyunu gerçekleşecek. İletişim oyunu ile moral bulan takımların yarışmacıları daha sonrasında ise eleme düellosunda mücadele edecek. Erkek aday elemesinin yapılacağı haftada bir kişi adaya hayallerine veda eden isim olacak. Peki, Survivor'da kim elenecek, düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?