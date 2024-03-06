Survivor kim elendi? 6 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

Survivor All Star eleme adayları belli oldu. 4 isimin belli olduğu haftada, bir kişi adaya ve hayallerine veda edecek isim olacak. Eşleşmeler, eleme adaylarının performansına göre belirlendi. Peki, eleme adayları kim, hangi yarışmacı elenecek? İşte, 6 Mart Survivor All Star'da eleme adayları…