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Haberler Fotohaber Survivor kim elendi? 6 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 11:32

Survivor kim elendi? 6 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

Survivor All Star 6 Mart Çarşamba yayınında, eleme adayları düelloya çıkıyor. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme düellosu öncesinde iletişim oyunu gerçekleşecek. İletişim oyunu ile moral bulan takımların yarışmacıları daha sonrasında ise eleme düellosunda mücadele edecek. Erkek aday elemesinin yapılacağı haftada bir kişi adaya hayallerine veda eden isim olacak. Peki, Survivor'da kim elenecek, düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

Survivor kim elendi? 6 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

Survivor All Star eleme adayları belli oldu. 4 isimin belli olduğu haftada, bir kişi adaya ve hayallerine veda edecek isim olacak. Eşleşmeler, eleme adaylarının performansına göre belirlendi. Peki, eleme adayları kim, hangi yarışmacı elenecek? İşte, 6 Mart Survivor All Star'da eleme adayları…

Survivor kim elendi? 6 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

SURVİVOR İELTİŞİM OYUNU

Survivor'da bu akşam iletişim oyunu gerçekleşecek.

Kazanan takım yakınlarıyla iletişime geçerken, kaybedeb takım ise adasına dönecek.

İletişim oyunu sonrasında ise eleme düellosu gerçekleşecek.

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Survivor kim elendi? 6 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI DÜELLOYA ÇIKIYOR!

Bu haftanın eleme adayları Hakan, Mustafa Kemal, Yaman ve Batuhan olarak belirlendi.

Eleme potasında eşleşmelerin belli olmasıyla bu akşam düelloda adada kalma mücadelesi başlıyor.

Survivor kim elendi? 6 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

İlk eşleşme Hakan ve Batuhan oldu.

Oyun seçme hakkı ise yüzdesi yüksek olan Hakan'da olacak.

Survivor kim elendi? 6 Mart Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

İkinci eşleşme ise Mustafa Kemal ve Yaman oldu.

Final seçme hakkı ise Yaman'da oldu.

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