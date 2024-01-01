Teselli ikramiyesi nedir, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 01.01.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün 18:30'da noter huzurunda başladı. Teselli ikramiyesinin ne kadar olduğu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile araştırılmaya başladı. MPİ idaresinde gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından Milli Piyango Çekiliş sonuçları ve amorti numaralar ile birlikte, Teselli İkramiyesi sahipleri de belli olacak. Peki, MPİ yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte Milli Piyango yılbaşı canlı çekiliş sonuçları ve teselli ikramiyesi şartları ile ilgili detaylar...