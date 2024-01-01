Teselli ikramiyesi nedir, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

TESELLİ İKRAMİYESİ NE DEMEK?

Teselli ikramiyesi, büyük ikramiyeyi kazanan numara yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahip olan kişilerin almaya hak kazandığı ikramiyedir.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.