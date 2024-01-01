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Haberler Fotohaber Teselli ikramiyesi nedir, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.01.2024 00:07 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 00:26

Teselli ikramiyesi nedir, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün 18:30'da noter huzurunda başladı. Teselli ikramiyesinin ne kadar olduğu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile araştırılmaya başladı. MPİ idaresinde gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından Milli Piyango Çekiliş sonuçları ve amorti numaralar ile birlikte, Teselli İkramiyesi sahipleri de belli olacak. Peki, MPİ yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte Milli Piyango yılbaşı canlı çekiliş sonuçları ve teselli ikramiyesi şartları ile ilgili detaylar...

Teselli ikramiyesi nedir, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün 18:30'da başladı ve 23.30'da sona erecek. 400 Milyon TL'lik büyük ikramiye için geri sayımı devam ederken ilk sonuçlar geldi. MPİ büyük ikramiye kazanamayan ve büyük ikramiyeyi 1 rakam ile kaçıran bilet sahipleri 'Teselli ikramiyesi nedir?' ve 'Teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?' sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, MPİ yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi nedir, kimlere verilir?

Teselli ikramiyesi nedir, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?
Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Teselli ikramiyesi tutarı Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlandığında açıklanacak.

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Teselli ikramiyesi nedir, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

TESELLİ İKRAMİYESİ NE DEMEK?

Teselli ikramiyesi, büyük ikramiyeyi kazanan numara yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahip olan kişilerin almaya hak kazandığı ikramiyedir.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Teselli ikramiyesi nedir, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Teselli ikramiyesi nedir, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

2023 TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADARDI?

2023 yılında teselli ikramiyesi tam 200 bin TL olmuştu. Tam bilete sahip olan kişiler 200 bin TL, yarım bilete sahip olan kişiler 100 bin TL ve çeyrek bilete sahip olan kişiler 50 bin TL teselli ikramiyesi aldı.

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