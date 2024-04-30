Giriş Tarihi: 30.04.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
14:40
THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama: 2024 THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle yürütülen sosyal konut projesinin başvuru süreci bir süre önce sona erdi. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 12 bin 500 adet konut için temel atma işlemleri başladı. 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri çekilecek kuraların ardından belli olacak. Proje kapsamında yaklaşık 3 bin THY personeline kota ayrıldı. Peki; THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman belli olacak?