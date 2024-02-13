Giriş Tarihi: 13.02.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
13:49
THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİM TAKVİMİ 2024 | THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
THY ve Emlak Konut'un ortak olduğu "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesi için başvuru süreci sona erdi. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşların başvuruda bulunduğu projenin başvuruları haziran ayında tamamlanmıştı. Yenişehir evlerinin hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Peki, 2024 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...