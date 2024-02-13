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Haberler Fotohaber THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİM TAKVİMİ 2024 | THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 13:49

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİM TAKVİMİ 2024 | THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

THY ve Emlak Konut'un ortak olduğu "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesi için başvuru süreci sona erdi. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşların başvuruda bulunduğu projenin başvuruları haziran ayında tamamlanmıştı. Yenişehir evlerinin hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Peki, 2024 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİM TAKVİMİ 2024 | THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla bir araya gelen Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) kura başvuruları haziran ayında dolmuştu. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri kuraların ardından belli olacak. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİM TAKVİMİ 2024 | THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

THY EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

THY Emlak Konut Yenişehir evleri Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda hayata geçirilecek. Yenişehir Evleri Arnavutköy, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor.

Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.

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THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİM TAKVİMİ 2024 | THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebildi ve başvuru için herhangi bir ücret alınmadı.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihinde tamamlandı.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİM TAKVİMİ 2024 | THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİM TAKVİMİ 2024 | THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adedin teslim edileceğini söylerken THY personeline kuraya ilişkin de bilgi verdi. Kendisi ya da eşinin İstanbul'da evi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan THY personellerine dairelerin verileceğini söyledi.

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