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Haberler Fotohaber THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş takvimi 2024: THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 15:41

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş takvimi 2024: THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY ve Emlak Konut'un ortak olduğu "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesi için başvuru süreci sona erdi. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşların başvuruda bulunduğu projenin başvuruları 2023 Haziran ayında tamamlanmıştı. Yenişehir evlerinin hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Peki, 2024 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, THY Emlak konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi…

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş takvimi 2024: THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla bir araya gelen Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) kura başvuruları haziran ayında dolmuştu. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri kuraların ardından belli olacak. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, THY Emlak Konut Yenişehir kura sonuçları isim listesinde son durum.

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş takvimi 2024: THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yenişehir-Arnavutköy evlerinin hak sahipleri kurada açıklanacak. Kura çekiliş tarihi şirket tarafından belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak.

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THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş takvimi 2024: THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MAYIS-HAZİRAN 2025 TARİHİNDE 3 BİN ADET TESLİM EDİLECEK!

Bolat, Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adedin teslim edileceğini söylerken THY personeline kuraya ilişkin de bilgi verdi. Kendisi ya da eşinin İstanbul'da evi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan THY personellerine dairelerin verileceğini söyledi.

Bolat'ın açıklaması şu şekilde;

"Sabah, gelişimini yerinde gördüğüm Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığımız proje ilk müjdemdi. Birinci ve ikinci etap olarak yapımına başlanan yaklaşık 3 bin konut 2025 yılının Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilmeye başlayacak. Örnek daireler ise birkaç ay içinde hazır olacak. Videoda da görüleceği üzere çoğu binanın temeli kazılmış ve %60'ının temeli atılmış. Birkaç ay içinde birçoğunun tuğlaları örülmeye başlayacak. Ben de kabası biten bir binanın üst katına çıkarak hem tüm proje alanını gördüm hem de diğer etapların konumuyla ilgili bilgi aldım."

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş takvimi 2024: THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖDEMELER EMLAK KONUT'A YAPILACAK!

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş takvimi 2024: THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY 1+1 2+1 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

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