Giriş Tarihi: 13.03.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
15:41
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş takvimi 2024: THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
THY ve Emlak Konut'un ortak olduğu "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesi için başvuru süreci sona erdi. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşların başvuruda bulunduğu projenin başvuruları 2023 Haziran ayında tamamlanmıştı. Yenişehir evlerinin hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Peki, 2024 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, THY Emlak konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi…