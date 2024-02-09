THY Emlak Konut kura çekimi takvimi 2024: THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 09.02.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
14:11
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle yürütülen sosyal konut projesinin başvuru süreci 2 Haziran tarihinde tamamlandı. 12 bin 500 adet konut için temel atma işlemleri başlarken gözler, kura çekiliş tarihine çevrildi. Yüzde 20 peşinat, 120 ay vade imkanı ile ev sahibi olmanın kapısını aralayan projede 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri çekilecek kuraların ardından belli olacak. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar;