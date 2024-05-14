Giriş Tarihi: 14.05.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
06:59
TORBA YASA 2024 MADDELERİ: 3600 Ek gösterge, BAĞKUR 7200... Yeni Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, içeriği neler?
Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle araştırılmaya devam ediyor. Ekonomik, sosyal ve hukuksal düzenlemeyi ve birçok yeniliği içinde barındıran Torba Yasa maddeleri gelişmeleri araştırılmaya başladı. 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilmişti. 31 madde için ise Meclis süreci devam ederken gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar Torba Yasa için araştırmalarına devam ediyorlar. Kademli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, BAĞ-KUR 7200 gibi birçok düzenlemeleri içeren Torba Yasa ne zaman çıkacak? Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler, son durum ne? İşte detaylar...