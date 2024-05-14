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Haberler Fotohaber TORBA YASA 2024 MADDELERİ: 3600 Ek gösterge, BAĞKUR 7200... Yeni Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, içeriği neler?
Giriş Tarihi: 14.05.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 06:59

TORBA YASA 2024 MADDELERİ: 3600 Ek gösterge, BAĞKUR 7200... Yeni Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, içeriği neler?

Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle araştırılmaya devam ediyor. Ekonomik, sosyal ve hukuksal düzenlemeyi ve birçok yeniliği içinde barındıran Torba Yasa maddeleri gelişmeleri araştırılmaya başladı. 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilmişti. 31 madde için ise Meclis süreci devam ederken gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar Torba Yasa için araştırmalarına devam ediyorlar. Kademli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, BAĞ-KUR 7200 gibi birçok düzenlemeleri içeren Torba Yasa ne zaman çıkacak? Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler, son durum ne? İşte detaylar...

TORBA YASA 2024 MADDELERİ: 3600 Ek gösterge, BAĞKUR 7200... Yeni Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, içeriği neler?

Maddeleri ve içeriğiyle birçok konuda kapsamlı bir düzenleme getirecek olan Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle sorgulanıyor. Geçtiğimiz aylarda birçok maddesi kabul edilen yasanın diğer maddeleri için görüşmeler devam ederken gözler Meclis'e çevrildi.! Peki Torba Yasa ne zaman çıkacak?

TORBA YASA 2024 MADDELERİ: 3600 Ek gösterge, BAĞKUR 7200... Yeni Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, içeriği neler?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum 2024:
Bakan Işıkhan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.
İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.
Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.
Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

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TORBA YASA 2024 MADDELERİ: 3600 Ek gösterge, BAĞKUR 7200... Yeni Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, içeriği neler?

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA 2024 MADDELERİ: 3600 Ek gösterge, BAĞKUR 7200... Yeni Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, içeriği neler?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

TORBA YASA 2024 MADDELERİ: 3600 Ek gösterge, BAĞKUR 7200... Yeni Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, içeriği neler?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISINA DÜŞECEK Mİ?
Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi:
Yeni yapılacak düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşit hale getirilip; prim gün sayısının 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülmesi ki, buna bir başka yazımda detaylı değineceğim. Bu şartlarda bugün Bağ-Kur statüsünde 9.000 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olacak ev kadını, 7.200 prim günle (20 yıl) daha erken emekliliğe hak kazanmış olacak. Merak edilen bir konuda, geçmişte prim ödemiş, bir nedenden dolayı prim ödemeyi bırakmış ya da halen isteğe bağlı sigortalılığı süren ev kadınlarının yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı. Çalışma henüz net değil ama yeni düzenlemenin hiçbir sigortası olmayan ev kadınlarını kapsayacağı ve prim desteğinin bu kişilere verileceği üzerinde duruluyor.

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