Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
07:40
TORBA YASA 2024 MADDELERİ: Emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 son durum! Torba yasa ne zaman çıkacak?
Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği, kapsamı noktasında gündemden düşmüyor. Ekonomi başlıklı düzenlemelerde sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın liderliğinde geliştirilen düzenlemeler arasında erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 SSK prim eşitlemesi gibi konu başlıkları bekleniyor. Hangi çalışmanın torba kanun maddelerinde yer alacağı merak konusu. Peki; Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, kademeli emeklilik var mı? İşte, son durum gelişmeleri...