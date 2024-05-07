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Haberler Fotohaber TORBA YASA 2024 GÜNCEL SON DURUM: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 08:07

TORBA YASA 2024 GÜNCEL SON DURUM: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba Yasa maddeleri Şubat ayı itibarıyla yeniden gündemde. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ve ekonomik olarak birçok düzenlemeyi içinde barındıran yasada 3600 ek gösterge ve 7200 prim günden emeklilik en dikkat çekici konu başlıkları oldu. Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi beklenen maddeler gündemdeyken, gözler "Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte, ayrıntılar…

TORBA YASA 2024 GÜNCEL SON DURUM: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Meclis çalışmalarına devam ettiği yeni yılda Torba Yasa maddeleri ve içeriği yakından takip ediliyor. Çalışma hayatını ilgilendiren birçok maddenin yer aldığı yasalarda, vatandaşların gözü 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısına çevrildi. Peki, Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, 7200 prim gün sayısı ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?

TORBA YASA 2024 GÜNCEL SON DURUM: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA MECLİSTEN GEÇTİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın aktardığı üzere erken emeklilik reformu noktasında birçok adım atılıyor. Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, erken emeklilik, 3600 ek gösterge son durum gelişmeleri arasında takip ediliyor.

İşte, Torba yasa 2024 güncel son durum:

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TORBA YASA 2024 GÜNCEL SON DURUM: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba yasa çalışmalarının Meclis gündemine gelmesi ardından kademeli emeklilik de araştırılanlar arasında yerini almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

TORBA YASA 2024 GÜNCEL SON DURUM: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASADA NELER VAR?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA 2024 GÜNCEL SON DURUM: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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