Giriş Tarihi: 07.05.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
08:07
TORBA YASA 2024 GÜNCEL SON DURUM: 3600 ek gösterge, 7200 prim... Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Torba Yasa maddeleri Şubat ayı itibarıyla yeniden gündemde. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ve ekonomik olarak birçok düzenlemeyi içinde barındıran yasada 3600 ek gösterge ve 7200 prim günden emeklilik en dikkat çekici konu başlıkları oldu. Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi beklenen maddeler gündemdeyken, gözler "Torba yasa maddelerinde yeni gelişmeler var mı, kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge onaylandı mı?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte, ayrıntılar…