TORBA YASA 2024 SON DURUM: 3600 ek gösterge, Kademeli emeklilik, prim desteği! 2. Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
11:42
Torba yasa 2024 son dakika haberleri ile gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini koruyor. Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi çalışmaların yer aldığı 2. torba yasa son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Toplam 84 maddeden oluşan yasanın kalan maddeleri, Meclis'ten geçerek yürürlüğe girecek. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları mercek altında. Peki; Yeni Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, maddeleri neler?