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Haberler Fotohaber TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Prim desteği, 3600 ek gösterge! Yeni Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 22:59 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 23:00

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Prim desteği, 3600 ek gösterge! Yeni Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba yasa 2024 son dakika gelişmeleri... Ekonomik düzenlemeleri içeren 2. torba yasa paketinde 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi birçok düzenleme yer alıyor. Daha önce 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Kalan 31 madde için Meclis çalışmaları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları ile süreç yakinen takip ediliyor. Peki, torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler? İşte ayrıntılar.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Prim desteği, 3600 ek gösterge! Yeni Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba yasa çıktı mı, Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak soruları son gelişmeler ışığında yanıt arıyor. Maddeleri arasında 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi çalışmalar yer alan torba yasa çalışmaları Resmi Gazete'de adımının ardından yürürlüğe girecek. Peki; 2. torba yasa ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri nedir? İşte, torba yasa maddeleri ve konuya dair son dakika gelişmeleri.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Prim desteği, 3600 ek gösterge! Yeni Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

2024 TORBA YASA MADDELERİ: ERKEN EMEKLİLİK REFORMU BAŞLIYOR!

Bu yıl emeklililer yılı ilan edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde erken emeklilik reformu başlıyor. Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.

İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

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TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Prim desteği, 3600 ek gösterge! Yeni Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşacak.

Ayrıca, ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birinin de devlet tarafından karşılanması da düzenleme çerçevesinde yer alması bekleniyor.

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Prim desteği, 3600 ek gösterge! Yeni Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından başlıklar:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Prim desteği, 3600 ek gösterge! Yeni Torba Yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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