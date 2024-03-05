Giriş Tarihi: 05.03.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
23:00
TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: Prim desteği, 3600 ek gösterge! Yeni Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Torba yasa 2024 son dakika gelişmeleri... Ekonomik düzenlemeleri içeren 2. torba yasa paketinde 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi birçok düzenleme yer alıyor. Daha önce 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Kalan 31 madde için Meclis çalışmaları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları ile süreç yakinen takip ediliyor. Peki, torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler? İşte ayrıntılar.