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Haberler Fotohaber TORBA YASA MADDELERİNDE SON GELİŞME || 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, Bağkur 7200… 2. Torba Yasa Meclis’ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 24.02.2024 20:31 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 20:31

TORBA YASA MADDELERİNDE SON GELİŞME || 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, Bağkur 7200… 2. Torba Yasa Meclis’ten geçti mi?

Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle Meclis'in gündeminde. Yoğun bir mesaiye başlayan Meclis'te 2. Torba Yasa'ya ait birçok maddesinin geçerek yürürlüğe girmesinin ardından kalan maddeler araştırılmaya başlandı. Birçok vatandaşın beklediği Bağkur 7300 gün, kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik gibi düzenlemelerde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yasayla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelecek açıklamalara yönelen vatandaşlar 2. Torba Yasa ne zaman çıkacak sorularına cevap arıyor. Peki 2. torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeri ne? İşte son gelişmeler

TORBA YASA MADDELERİNDE SON GELİŞME || 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, Bağkur 7200… 2. Torba Yasa Meclis’ten geçti mi?

Torba Yasa 2024 son dakika durumu ile takip ediliyor. Bakan Işıkhan duyurdu: "Bu sene emeklilerin yılı olacak!" Emeklilikte birçok düzenlemeye gidilecek bu yılda Torba Yasa'nın maddeleriyle adeta "emekli reformu" yaşanacak. Ev hanımlarına prim desteği, SSK, Bağkur prim eşitlemesi, kademekli emeklilik gibi çalışmalarının yakından takip edildiği yasa için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, 2. torba yasa ne zaman çıkacak? İşte, ayrıntılar...

TORBA YASA MADDELERİNDE SON GELİŞME || 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, Bağkur 7200… 2. Torba Yasa Meclis’ten geçti mi?

TORBA YASA MADDELERİ 2024

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde erken emeklilik reformu başlıyor. Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.

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TORBA YASA MADDELERİNDE SON GELİŞME || 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, Bağkur 7200… 2. Torba Yasa Meclis’ten geçti mi?

EV KADINLARINA AYLIK DESTEK

Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.

Burada yapılacak desteğin Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanması bekleniyor. Yeni asgari ücret ile en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.

Torba Yasa'nın mecliste görüşmelerine devam ediliyor.

TORBA YASA MADDELERİNDE SON GELİŞME || 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, Bağkur 7200… 2. Torba Yasa Meclis’ten geçti mi?

BAĞKUR PRİM EŞİTLEMESİ

Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma uzun süredir gündemde yer alıyor.

Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak.

Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

TORBA YASA MADDELERİNDE SON GELİŞME || 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, Bağkur 7200… 2. Torba Yasa Meclis’ten geçti mi?

3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili, "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

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