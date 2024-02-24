TORBA YASA MADDELERİNDE SON GELİŞME || 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, Bağkur 7200… 2. Torba Yasa Meclis’ten geçti mi?

EV KADINLARINA AYLIK DESTEK

Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.

Burada yapılacak desteğin Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanması bekleniyor. Yeni asgari ücret ile en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.

Torba Yasa'nın mecliste görüşmelerine devam ediliyor.