Giriş Tarihi: 24.02.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
20:31
TORBA YASA MADDELERİNDE SON GELİŞME || 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, Bağkur 7200… 2. Torba Yasa Meclis’ten geçti mi?
Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle Meclis'in gündeminde. Yoğun bir mesaiye başlayan Meclis'te 2. Torba Yasa'ya ait birçok maddesinin geçerek yürürlüğe girmesinin ardından kalan maddeler araştırılmaya başlandı. Birçok vatandaşın beklediği Bağkur 7300 gün, kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik gibi düzenlemelerde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yasayla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelecek açıklamalara yönelen vatandaşlar 2. Torba Yasa ne zaman çıkacak sorularına cevap arıyor. Peki 2. torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeri ne? İşte son gelişmeler