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Haberler Fotohaber TORBA YASA 2024 maddeleri ile 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı gündemde! Torba yasa Resmi Gazete ’de yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 19.03.2024 00:14 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 00:14

TORBA YASA 2024 maddeleri ile 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı gündemde! Torba yasa Resmi Gazete ’de yayımlandı mı?

Torba Yasa gündemde! İçeriğinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı yasada, emeklileri, Bağ-Kurluları ve ev kadınlarını da ilgilendiren birçok düzenleme yer alıyor. Çıkacak yasayla birlikte Bağ-Kurlulara 5 yıl erken emeklilik hakkı tanınırken, ev kadınlarına da emeklilik hakkı verilebilecek. Peki, Torba Yasa madde ve içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, maddeleri ve içeriği hakkında son durum!

TORBA YASA 2024 maddeleri ile 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı gündemde! Torba yasa Resmi Gazete ’de yayımlandı mı?

Torba Yasa gelişmeleri yakından takip ediliyor. 86 maddelik yasanın 55 maddesi kabul edilmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Torba Yasa'da 3600 Ek gösterge, 7200 Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi, ev kadınlarına emeklilik ve kademeli emeklilik gibi birçok konu başlığı gündemde. Peki, Torba yasa maddeleri ve içeriği neler, ne zaman yürürlüğe girecek?

TORBA YASA 2024 maddeleri ile 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı gündemde! Torba yasa Resmi Gazete ’de yayımlandı mı?

TORBA YASA SON DURUM

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

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TORBA YASA 2024 maddeleri ile 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı gündemde! Torba yasa Resmi Gazete ’de yayımlandı mı?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği ve kapsamıyla ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Ancak, kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netlik kazanmadı.

TORBA YASA 2024 maddeleri ile 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı gündemde! Torba yasa Resmi Gazete ’de yayımlandı mı?

Bakan Işıkhan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.

Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.

Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

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TORBA YASA 2024 maddeleri ile 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı gündemde! Torba yasa Resmi Gazete ’de yayımlandı mı?

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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