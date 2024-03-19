Giriş Tarihi: 19.03.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
00:14
TORBA YASA 2024 maddeleri ile 3600 ek gösterge ve 7200 prim gün sayısı gündemde! Torba yasa Resmi Gazete ’de yayımlandı mı?
Torba Yasa gündemde! İçeriğinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı yasada, emeklileri, Bağ-Kurluları ve ev kadınlarını da ilgilendiren birçok düzenleme yer alıyor. Çıkacak yasayla birlikte Bağ-Kurlulara 5 yıl erken emeklilik hakkı tanınırken, ev kadınlarına da emeklilik hakkı verilebilecek. Peki, Torba Yasa madde ve içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, maddeleri ve içeriği hakkında son durum!