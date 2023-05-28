Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Trabzon seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Trabzon’da seçimi kim kazandı, hangi isim önde?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 15:24

Trabzon seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Trabzon’da seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

28 Mayıs Pazar sabahı yurt genelinde oy kullanma işlemi sabahın erken saatleriyle birlikte başladı. Saat 17.00'da bitecek olan oy kullanma işlemlerinin ardından tüm ülkenin gözü seçim sonuçları 2023 ekranında olacak. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu oy pusulasında vatandaş desteklediği aday için ayrılan bölüme evet diyecek. Trabzon oy sonuçları, seçimi kim kazandı bugünün en önemli gündem maddesi. Karadeniz Bölgesi'nin jeopolitik ve siyasi açıdan en önemli şehirlerinden olan Trabzon'da cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları büyük merak uyandırıyor. Bugün Trabzon'da binlerce kişi, vatandaşlık görevini ihya ermek için sandıkların başında. Oy kullanma işleminin akşam saatlerinde bitmesinin akabinde sandıklar açılmaya, oylar sayılmaya başlayacak. YSK, seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından canlı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları kamuoyuna sunulacak. Peki, Trabzon seçim sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Trabzon ikinci tur seçimi kim kazandı, kim önde?

Trabzon seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Trabzon’da seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

Trabzon seçim sonuçları 2023 ikinci tur oy kullanma işleminin bitmesinin akabinde sorgulanıyor. Karadeniz Bölgesi'nin seçmen sayısı itibariyle en önemli illerinden biri olan Trabzon'da ikinci tur seçim sonuçları büyük önem arz ediyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri kim kazanacak bütün ülkenin ve dünyanın gündemindeki en önemli konu. Bu akşam cevabının belli olacak cumhurbaşkanlığı seçim sonucu sabah.com.tr üzerinden takip edilecek. Peki, Trabzon seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, seçimi kim kazandı, hangi aday önde? İşte, 2023 Türkiye oy sonuçları

Trabzon seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Trabzon’da seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılan birinci tur seçimlerinde yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmış açılan sandık sayısı ve oy sonuçları o saatten sonra anbean açıklanmıştı. Bu seçimde de YSK tarafından gelen açıklama sonrası sonuçlar canlı olarak takip ediliyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Trabzon seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trabzon seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Trabzon’da seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi için yurt içi ve yurt dışı 64 milyon 113 bin 941 seçmen sandık başına gitmişti.14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy pusulasında yer almış, seçmenler kendisini temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basmıştı. 14 Mayıs seçim sonuçları ise şöyle;

Recep Tayyip Erdoğan: %65,32 ile bu turun birincisi

Kemal Kılıçdaroğlu: 28,33 ile ikinci

Sinan Oğan: %5,98 ile üçüncü

Muharrem İnce: %0,37 ile dördüncü olmuştu.

İlk turda dört cumhurbaşkanı adaylarından hiçbiri adaydan hiçbiri %50 barajını geçemediği için seçim ikinci tura kalmıştı.

Trabzon seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Trabzon’da seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE TRABZON'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Cumhur İttifakı: %64,62

Millet İttifakı: %30,11

Ata İttifakı: %2,18

Emek ve Özgürlük İttifakı: %0,97

Sosyalist Güç Birliği: 0,15

AK Parti: %47,77

CHP: %18,02

İYİ Parti: %12,09

MHP: 10,84

Yeniden Refah: %4,49

Zafer Partisi: %1,84

Büyük Birlik Partisi: %1,52

Trabzon seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Trabzon’da seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

TRABZON İLÇELERİ

Trabzon'da toplam olarak 18 ilçe bulunur. Trabzon'un en kalabalık ilçesi ise Ortahisar'dır. Trabzon'un ilçeleri sırasıyla Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Şalpazarı, Sürmene, Tonya, Vakfıkebir, Yomra şeklindedir.

SON DAKİKA