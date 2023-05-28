Giriş Tarihi: 28.05.2023 15:24
Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
15:24
Trabzon seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Trabzon’da seçimi kim kazandı, hangi isim önde?
28 Mayıs Pazar sabahı yurt genelinde oy kullanma işlemi sabahın erken saatleriyle birlikte başladı. Saat 17.00'da bitecek olan oy kullanma işlemlerinin ardından tüm ülkenin gözü seçim sonuçları 2023 ekranında olacak. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu oy pusulasında vatandaş desteklediği aday için ayrılan bölüme evet diyecek. Trabzon oy sonuçları, seçimi kim kazandı bugünün en önemli gündem maddesi. Karadeniz Bölgesi'nin jeopolitik ve siyasi açıdan en önemli şehirlerinden olan Trabzon'da cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları büyük merak uyandırıyor. Bugün Trabzon'da binlerce kişi, vatandaşlık görevini ihya ermek için sandıkların başında. Oy kullanma işleminin akşam saatlerinde bitmesinin akabinde sandıklar açılmaya, oylar sayılmaya başlayacak. YSK, seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından canlı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları kamuoyuna sunulacak. Peki, Trabzon seçim sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Trabzon ikinci tur seçimi kim kazandı, kim önde?