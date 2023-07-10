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Haberler Fotohaber TRT1 Dayton 1. Bölüm full HD izle! TABİİ orijinal dizisi DAYTON ilk bölüm tek parça, kesintisiz izle yayında!
Giriş Tarihi: 10.07.2023 19:16 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 19:16

TRT1 Dayton 1. Bölüm full HD izle! TABİİ orijinal dizisi DAYTON ilk bölüm tek parça, kesintisiz izle yayında!

Dayton 1. Bölüm izle TRT 1 dizi ekranında başlıyor. Her hafta pazartesi günleri TRT1 ekranlarında yayımlanmaya hazırlanan dizinin boyuncu kadrosunda Levent Öktem, Okday Korunan, Şehsuvar Aktaş, Şükrü Türe gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Kırmızı Oda ve Sihirli Annem dizilerinin ünlü yönetmeni Başak Sosyal oturuyor. Daha önce Tabii adlı dijital platform üzerinde yayımlanan dizi ilk bölümü ile TRT ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Dayton 1. Bölüm izle full HD ekranı araştırılıyor. İşte, Dayton ilk bölüm izle tek parça, kesintisiz ekranı linki…

TRT1 Dayton 1. Bölüm full HD izle! TABİİ orijinal dizisi DAYTON ilk bölüm tek parça, kesintisiz izle yayında!

Dayton ilk bölüm izle full HD araştırılıyor. Daha önce Tabii adlı dijital platform üzerinde yayımlanan tarihi ve biyografi türündeki dizide savaşın acımasız şartları altında paramparça olan bir ailenin mücadelesi anlatılıyor. Yapımın yeni bölümleri yaz sezonu boyunca her hafta pazartesi günleri izleyicisiyle buluşacak. Dizinin diğer bölümleri Tabii uygulaması üzerinden izlenebilecek. Dayton 1. Bölüm izle tek parça TRT 1 ekranı ile sorgulanıyor. İşte, Dayton 1. Bölüm full izle ekranı linki…

TRT1 Dayton 1. Bölüm full HD izle! TABİİ orijinal dizisi DAYTON ilk bölüm tek parça, kesintisiz izle yayında!

DAYTON İLK BÖLÜM İZLE

10 Temmuz 2023 tarihli ilk bölüm için:

DAYTON 1. BÖLÜM FULL İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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TRT1 Dayton 1. Bölüm full HD izle! TABİİ orijinal dizisi DAYTON ilk bölüm tek parça, kesintisiz izle yayında!

DAYTON DİZİSİNİN KONUSU

Dayton, tarihi ve biyografi türünde yer alıyor. İlk sezonu 6 bölümden oluşan dizi, savaşın acımasız şartları altında paramparça olan bir ailenin mücadelesini ve Alija'nın dağıtılmış ülkesini bir arada tutma ve yeniden inşa etme çabalarını konu alıyor.

TRT1 Dayton 1. Bölüm full HD izle! TABİİ orijinal dizisi DAYTON ilk bölüm tek parça, kesintisiz izle yayında!

Bosna-Hersek'te 1992 ile 1995 yılları arasında yaşanan ve çoğunluğu Boşnaklar olmak üzere 300 bine yakın insanın ölümüyle sonuçlanan Bosna Savaşı'nda yaşananları konu alan dizide, merhum Aliya İzzetbegoviç'in mücadelesi işleniyor.

TRT1 Dayton 1. Bölüm full HD izle! TABİİ orijinal dizisi DAYTON ilk bölüm tek parça, kesintisiz izle yayında!

Yapımda, Sırp kuşatmasından 3 yıl sonra, savaş devam ederken tarafların Dayton'da bir araya getirilme sürecinin yanı sıra ülkesinin sınırlarını korumaya çalışan İzzetbegoviç ile uzlaşmak istemeyen Sırp lider Miloseviç arasındaki pazarlıklar anlatılıyor.

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