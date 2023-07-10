TRT1 Dayton 1. Bölüm full HD izle! TABİİ orijinal dizisi DAYTON ilk bölüm tek parça, kesintisiz izle yayında!

Dayton 1. Bölüm izle TRT 1 dizi ekranında başlıyor. Her hafta pazartesi günleri TRT1 ekranlarında yayımlanmaya hazırlanan dizinin boyuncu kadrosunda Levent Öktem, Okday Korunan, Şehsuvar Aktaş, Şükrü Türe gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Kırmızı Oda ve Sihirli Annem dizilerinin ünlü yönetmeni Başak Sosyal oturuyor. Daha önce Tabii adlı dijital platform üzerinde yayımlanan dizi ilk bölümü ile TRT ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Dayton 1. Bölüm izle full HD ekranı araştırılıyor. İşte, Dayton ilk bölüm izle tek parça, kesintisiz ekranı linki…