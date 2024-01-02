Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:20
Tunceli deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Tunceli'de deprem mi oldu, büyüklüğü ve derinliği kaç?
Son dakika yılın ilk şiddetli deprem haberi az önce Tunceli'den geldi. Pülümüz merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Bölge sakinleri ''Az önce Tunceli'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Tunceli deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler verileri ile belli oldu. İşte, 1 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika Tunceli depremi bilgileri.