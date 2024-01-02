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Haberler Fotohaber Tunceli deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Tunceli'de deprem mi oldu, büyüklüğü ve derinliği kaç?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:20 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:20

Tunceli deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Tunceli'de deprem mi oldu, büyüklüğü ve derinliği kaç?

Son dakika yılın ilk şiddetli deprem haberi az önce Tunceli'den geldi. Pülümüz merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Bölge sakinleri ''Az önce Tunceli'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Tunceli deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler verileri ile belli oldu. İşte, 1 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika Tunceli depremi bilgileri.

TUNCELİ DEPREM SON DAKİKA: Pülümür sallandı! Az önce Tunceli’de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika Tunceli deprem ile şiddetli sallandı. Yılın ilk 4 üzerindeki depremi olarak kayıtlara geçen depremin ardından endişe ve paniğe sürüklenen bölge halkı arama motorlarına yöneldi. Son dakika Tunceli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde sorusu AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile belli oldu. Peki, az önce Tunceli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkezi neresi? İşte, 1 Ocak 2024 Tunceli depremi bilgileri...

TUNCELİ DEPREM SON DAKİKA: Pülümür sallandı! Az önce Tunceli’de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

TUNCELİ DEPREM SON DAKİKA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1 Ocak Pazartesi günü saat 16.28'de merkez üssü Tunceli'Nin Pülümür ilçesi olan, 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin 8,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Öte yandan yine aynı gün Tunceli Pülümür'de saat 22:39'da bir deprem daha meydana geldi.

3.2 büyüklüğündeki deprem, 9.05 km derinlikte gerçekleşti

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TUNCELİ DEPREM SON DAKİKA: Pülümür sallandı! Az önce Tunceli’de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD VERİLERİ İLE TUNCELİ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 4.2 (Mw)

Yer: Pülümür-Tunceli

Tarih: 01-01-2024

Saat: 16:28:18

Derinlik: 8.7 km

Büyüklük: 4.2 (Mw)

2. SARSINTI VERİLERİ

Yer: Pülümür (Tunceli)

Tarih: 01-01-2024

Saat: 22:39:07

Derinlik: 9.05

Büyüklük: 3.2

TUNCELİ DEPREM SON DAKİKA: Pülümür sallandı! Az önce Tunceli’de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

TUNCELİ DEPREM SON DAKİKA: Pülümür sallandı! Az önce Tunceli’de deprem mi oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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