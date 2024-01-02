Tunceli deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Tunceli'de deprem mi oldu, büyüklüğü ve derinliği kaç?

Son dakika Tunceli deprem ile şiddetli sallandı. Yılın ilk 4 üzerindeki depremi olarak kayıtlara geçen depremin ardından endişe ve paniğe sürüklenen bölge halkı arama motorlarına yöneldi. Son dakika Tunceli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde sorusu AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile belli oldu. Peki, az önce Tunceli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkezi neresi? İşte, 1 Ocak 2024 Tunceli depremi bilgileri...